鄭佩佩離世捐贈大腦！ 患有CBD：症狀有「這些」併發症恐致死

資深女星鄭佩佩今（19）日驚傳於美國時間17日離世，享壽78歲，經紀公司全體人員對此深感痛心及惋惜。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香港資深女星鄭佩佩於美國時間17日離世，享壽78歲，據報導她被診斷患有非典型帕金森綜合症，其中的皮質基底核退化症（Corticobasal Degeneration Disease；CBD），離世後選擇捐贈大腦做給醫學研究。神經內科醫師指出，此疾病是一種進行性神經退化疾病，常見症狀有：單側肢體僵硬、緩慢及不靈活、語言障礙、動作性顫抖等，若有嚴重併發症，往往會導致死亡。

帕金森VS.非典型帕金森

相同症狀：動作遲緩、僵硬；口齒不清；平衡障礙、容易跌倒。

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帕金森：對左多巴類藥物反應良好，有明顯的靜態性顫抖，大多從單側肢體出現症狀。

非典型帕金森：對左多巴類藥物反應不佳，沒有明顯的靜態性顫抖，症狀大多同時發生在兩側。

長庚神經科學中心衛教提到，非典型帕金森病主要包括，多發性系統萎縮症、漸進性上核型麻痺症、皮質基底核退化症。是一種較常見於中老年人的進行性神經障礙疾病，因紋狀體當中多巴胺的缺乏，而產生類似帕金森病的症狀。

皮質基底核退化症好發於中老年人，對左多巴類藥物反應不佳，症狀還有外星人之手現象，分為前額型及胼胝體型；靜態性顫抖非常少見；意念動作失用症；以及皮質性感覺障礙。

梅奧診所表示，皮質基底核退化症還可能出現嚴重併發症，例如：感染性肺炎、肺部血凝塊、敗血症，併發症往往會導致死亡。

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