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「三高一低」是新慢性病 掌握6大元素當「肌優骨」
〔記者陳鳳麗／南投報導〕高血壓、高血糖、高血脂等「三高」是民眾熟知的慢性病，南投縣佑民醫院骨質疏鬆照護中心主任何旭育指出，新慢性病應在「三高」之外加入「一低」，即把「骨密度太低」的「骨質疏鬆」列為應受關注的慢性病，減少發生骨折的機率。
獲衛福部認證骨質疏鬆友善醫院的佑民醫院，整合骨科、神經外科、新陳代謝科、牙科、營養師等醫療資源，今天成立骨質疏鬆照護中心，該中心主任、骨科醫師何旭育表示，年齡或疾病會吏骨質慢慢流失，同時影響內部海綿骨及表層的皮質骨，使結構變脆弱而容易斷裂骨折，骨鬆在台灣算是高盛行率，50歲以上女性盛行率達38.3%，50歲以上男性盛行率也有 23.9%，因此「三高一低」是國人都應關心的新慢性病。成立骨鬆照護中心以提早發現骨鬆潛在患者。
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南投縣府衛生局副局長陳淑怡說，南投縣人口47萬多人，65歲以上已逾10萬人，而長輩5人中有1人跌倒，10人跌倒長有3人骨折，比率不低，骨質疏鬆問題真的需要注意。
南投縣醫師公會理事長陳宏麟也說，南投縣65歲以上人口明年就達20%，要預防骨折，除了預防及治療骨鬆，另也要預防肌少症，才能雙管齊下。
該中心營養師廖美俞則提醒，要當「肌優骨」需要有6大元素，包括蛋白質、鈣、維生素D、鎂、維生素C、鋅，蛋白質每餐應有兩份，雞蛋既有蛋白質也有維生素D、堅果類則含有鎂，蚵仔、南瓜子和小麥胚芽則有鋅，芭樂、奇異果等蔬果則有維他素C。
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