眩暈衍困擾 醫：可透過「眼振」儀揪病因

苗栗市大千醫院神經內科醫師李亭儀指出，眩暈的原因非常多，但其中一部份病人可透過「眼振儀」檢查，改善症狀。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕43歲的林姓男子因急性眩暈而就醫，經腦部電腦斷層及核磁共振檢查，顯示正常無梗塞，但眩暈的狀況持續；另一位51歲陳姓婦人因為滑倒造成頭部外傷並有反覆眩暈的問題，接受電腦斷層檢查並未發現有外傷性的腦出血，但眩暈情況依舊。苗栗市私立大千綜合醫院神經內科醫師李亭儀指出，眩暈的原因非常多，但其中一部份病人可透過「眼振儀」檢查，幫助找出問題點，對症下藥，有助於改善症狀。

李亭儀指出，眩暈的診斷大從腦幹中風或腫瘤，小至睡眠障礙或心理因素都有可能，尤其大多數的眩暈無法從電腦斷層或核磁共振等檢查找出病因，因此診斷上並不容易。然而，眩暈有一常見的臨床現象就是「眼振」，當前庭或小腦功能突發不平衡時，會影響控制眼球運動的肌肉群，進而導致眼球的震顫。根據統計發現，急性眩暈發作時，有20~70%的病人會有「眼振」，透過「眼振儀」的觀察，就可幫助診斷出眩暈的原因。

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透過眼振儀觀察眼球的震顫，幫助診斷出眩暈的原因，改善症狀。（大千醫院提供）

李亭儀表示，林男雖然急性期已過，無法以肉眼看出眼振，但透過眼振儀可發現非常微小且單一方向性的眼振，符合急性前庭神經炎的症狀，在接受藥物治療後順利恢復；陳婦經眼振儀檢查後，發現為姿勢性的眼振，因此診斷為少見的側半規管型耳石脫落，經由一次耳石復位後成功治癒。

李亭儀指出，眼振儀是藉由科技化的頭戴式裝置，可錄影、放大眼球，並增強肉眼看不到的眼振，對於眩暈的診斷及治療有非常大的幫助。但眼振儀的使用上也有限制，較適合使用在首次急性嚴重眩暈或偶發性眩暈的急性惡化情形，且病人檢查中必須能配合指令（失智症或語言不通的病人較不適合）。因此，若是慢性眩暈、偶發性且就醫時沒發作眩暈、眼皮下垂、注意力功能不佳等病人，較不適合接受眼振儀檢查。

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