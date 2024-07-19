中年男大餐後右下腹疼痛 一查大腸憩室炎

大腸憩室炎常見左下或右下腹痛，可能合併發燒、畏寒、腹脹等症狀，病情嚴重時恐引發大腸腸道穿孔及腹膜炎而危及生命。（高榮台南分院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市年逾半百的林先生，最近工作特別忙碌，常常排便不順，右下腹略感不適，但因忙於工作，無暇多想，直到參加一場婚宴大吃大喝之後，半夜右下腹疼痛難耐，擔心罹患盲腸炎（闌尾炎），趕緊就醫掛急診，診斷後才發現是大腸憩室炎，必須住院治療。

高雄榮民總醫院台南分院大腸直腸外科主治醫師李學真表示，「憩室」是指中空器官（如腸，膀胱）出現不正常的囊袋，一般認為，大腸憩室是後天造成的，可能是纖維攝取不足，腸蠕動過程中，分節運動腸腔內壓力增加推擠腸壁相對脆弱處，而導致憩室形成。另外隨著年齡增加，腸壁結構弱化也可能是大腸憩室的成因之一。根據統計，有大腸憩室的人，一生可能會有高達20％的機會發生大腸憩室炎，而有30％發生大腸憩室炎時已超過60歲。

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李學真醫師表示，大腸憩室炎的症狀雖然令人困擾，但是只要能及早尋求專業治療，就能對症下藥，（高榮台南分院提供）

李學真說，單純大腸憩室不會有症狀，一般身體檢查也不會發現，臨床上，通常在大腸鏡檢查或其他影像檢查，如電腦斷層或大腸攝影時，才發現大腸憩室的存在。大腸憩室炎常見左下或右下腹痛，可能合併發燒、畏寒、腹脹等症狀，病情嚴重時恐引發大腸腸道穿孔及腹膜炎而危及生命。

李學真指出，一般而言，大腸憩室炎的治療可以透過飲食調整及抗生素治療來緩解症狀，主要就是要讓腸道有時間休息，逐步改善發炎情形；症狀比較嚴重、或是年齡偏高、在家無法獲得照顧的病患，則必須住院治療。大腸憩室炎併發腹內膿瘍如果抗生素治療效果不佳時就需要進行膿瘍引流治療，另外如果造成穿孔併廣泛性腹膜炎則需要手術治療。

李學真說，有少數大腸憩室炎病患在發炎的腸道可能會有大腸癌的問題，特別是併發腹內膿瘍的病患，發現大腸癌的比例會更高，因此建議患者在接受治療後，於6至8週後做大腸鏡檢查。他強調，大腸憩室炎的症狀雖然令人困擾，但是只要能及早尋求專業治療，就能對症下藥，回復正常生活。

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