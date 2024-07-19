童綜合急診設核磁共振 一條龍服務縮短搶救時間

童綜合醫院舉辦「十全十美守護民眾、西門子尖端設備全面啟用典禮」。 （記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕精準與微創是現今醫療趨勢，童綜合醫院地處台中港區，常見貨櫃車與汽機車車禍，為了讓急性心肌梗塞與急性腦中風病人、緊急外傷病患，可以在黃金治療時間內即時快速掃描檢查，以及運用AI分析功能來儘速提供治療，院方在急診設置一台1.5T核磁共振造影儀，一條龍服務避免運送，縮短等待時間，提高治療的成功率和病患的康復速度，也成為中部海線僅有在急診安裝設置MRI的醫療院所。

童綜合醫院迄今共建置並全面啟用10台德國儀器大廠西門子醫療（Siemens Healthcare Ltd.）的尖端儀器，促使來院民眾都能藉由精準的檢查影像來進行最完善的診斷與治療規劃。今天舉辦「十全十美守護民眾、西門子尖端設備全面啟用典禮」。

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童綜合醫院影像醫學部主任黃振義表示，為了讓民眾都能獲得精準的檢查，今年也再設置啟用一台1.5T核磁共振造影儀，運用高階生物感知及AI人工智慧等功能，讓受檢民眾不須再繫上呼吸綁帶，經由智能自動偵測、AI體建模，來自動定位不同體型的患者，以提高效率並增加準確率。6月份更在心導管室完成裝設並開始使用2台新型雙向數位平板心導管X光機，提供高階效能雙向心臟血管攝影，在心導管檢查中可以看到血液即時的流動情形，運用最新型影像處理技術讓血管病變處現出原形。

黃振義指出，除了上述醫院近期建置的4台尖端設備外，還有在中部地區第一套術中Hybrid OR複合式手術室所設置的2台設備（多軸式血管攝影系統、滑軌式192切電腦斷層掃描儀） 。以及1台極低X光劑量、先進3D影像最先進的雙向血管攝影X光機，協助複雜肝臟疾病治療與腦中風緊急處理。

還有中部海線唯一具生物感知的3.0T核磁共振造影儀，是高階健康檢查之利器，檢查流程迅速、高清影像，輔助診斷更精確。也有1台多功能數位透視攝影X光機，大平板、高解析度影像的配備，提供臨床各種介入治療引流手術。並且有1台低劑量、高清影像的X光泌尿透視系統，可以進行各種泌尿道檢查。

總院長童敏哲表示，陸軍航特部傘兵秦良丰6年前在台中清泉崗參與漢光演習跳傘訓練時，從高空墜地傷及腦部和脊椎神經，一度失去生命跡象，因為童綜合醫院急診設備完善，第一時間搶救得宜，讓秦良丰保住性命，也逐漸康復。10台國際級的尖端設備全部啟用，期許每一位來院就醫的病人，都能接受到最優質的醫療照護。

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