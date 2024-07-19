農婦長年種葡萄雙膝過度使用 變成X型剪刀腳

婦人開刀前（右）雙腳成X型，開刀置換人工關節（左）才能行走。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中新社區一名70多歲江姓婦人，栽種葡萄數十年，雙腳過度使用，加上年紀大退化性關節炎，造成膝蓋外翻，變成了「X型」，今年已難以行走，但她依舊忍痛種植葡萄，忍到水果產期結束，才到醫院開刀。大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，江婦十年前就預計要開刀，卻因拖延，變形的雙膝蓋從5度彎曲提升到20度，成了剪刀腳。

王芳英表示，退化性關節炎主要是內翻變形，也就是O型腿，在門診中比較常見，關節外翻變形、也就是X型腿的案例比較少，在他的門診中通常10個患者才有1個病例，造成原因以使用過度、膝蓋受傷、體重過重最常見。江婦10年前膝蓋在診斷時，就屬於第四級軟骨呈現嚴重磨損建議開刀，卻讓膝蓋變形更嚴重，「膝蓋支撐力不平均，不管內翻、外翻，只會愈來愈惡化。」

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大甲李綜合醫院副院長王芳英（右）帶著江姓婦人爬樓梯復健。（記者張軒哲攝）

王芳英指出，江婦患有三高疾病，原本規劃先幫她先手術治療單腳，但是擔心後續復健、可能出現長短腳或腰痛症狀，因此，請心臟科、胸腔科跨科會診，確認患者心肺功能正常，在患者同意下，幫對方進行一次性雙膝置換人工關節，目前微創手術相當純熟，術後第二天便能下床。

江婦無奈地說，年輕人都不太願意務農，自己的小孩也各自有工作，自己除了照顧自家果園，也會協助其他果農綁果樹藤蔓、包葡萄果實、噴藥、搬鐵線等工作，每天幾乎工作8小時，去年自己跌倒四個月不能工作，讓膝蓋更加惡化。擔任護理師的女兒擔心她年紀太大一度反對手術，但小她一歲的弟弟及住家附近鄰居也開刀置換膝蓋，鼓勵她手術才能行動自如，她才決定在農閒之餘，抽空到醫院開刀。

置換人工關節後，走路更加方便，可以行動自如，就算日後不再栽種葡萄，也能靠著自己打理生活，不用讓孩子擔心。

婦人長年務農膝蓋使用過度，雙腳成X型。（記者張軒哲攝）

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