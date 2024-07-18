男人留鬍子不只為了耍帥！ 最新研究揭露背後驚人動機

新研究顯示，留鬍子的男性更重視維繫長期的親密關係，並展現出更強烈的家庭責任感。圖為英國足球明星貝克漢。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕近年來，從好萊塢明星到街頭型男，蓄鬍蔚為風潮，成為男性展現個人風格的時尚宣言。然而，除了美觀之外，男性悉心呵護臉上毛髮的動機，是否隱藏著更深層次的社會心理因素？

最新科學研究揭開了這個引人好奇的謎團，指出蓄鬍不僅僅是個人審美偏好，更可能與男性追求社會地位、展現居家好男人形象，以及渴望穩固親密關係的潛意識息息相關。

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據科學媒體《IFLScience》18日報導，由波蘭西里西亞大學和義大利帕多瓦大學組成的跨國研究團隊，揭示了男性蓄鬍背後的多重動機。研究人員針對414名年齡介於18至40歲之間的男性進行了深入調查，試圖解開男性與鬍子之間的複雜關係。

研究人員發現，鬍鬚如同雄孔雀的華麗尾羽，是男性在社交競爭中展現自身優勢的利器。留鬍子的男性往往被視為更健康、更強壯，甚至更具侵略性和支配力，這使得鬍鬚成為男性在同性競爭中宣示地位的象徵。

有趣的是，研究結果也顯示，留鬍子的男性更重視維繫長期的親密關係，並展現出更強烈的家庭責任感。他們渴望成為可靠的伴侶和慈愛的父親，而鬍鬚則成為他們向外界傳遞這種訊息的有效途徑，如同孔雀開屏般，吸引異性目光，尋求穩定伴侶關係。

研究團隊指出，鬍鬚的長度和造型也傳遞著豐富的訊息。精心修剪的鬍鬚展現出男性的自信和魅力，而濃密的鬍鬚則暗示著成熟穩重和可靠可靠的形象。這些無聲的訊息，在人際交往中發揮著微妙的作用，影響著人們對彼此的第一印象和評價。

值得注意的是，這項研究也顛覆了傳統觀念中，認為男性蓄鬍是為了彌補自身男性氣概不足的刻板印象。研究數據顯示，留鬍子的男性在性別角色壓力方面，並沒有顯著高於沒有鬍子的男性，這表明蓄鬍並非男性試圖掩飾自身弱點的表現，而是出於積極的自我展現和社會互動需求。相關研究成果已於近發表在 《性行為檔案》（Archives of Sexual Behavior） 期刊上。

儘管這項研究仍存在一些局限性，例如樣本範圍和自我評估的偏差等，但它無疑為我們理解男性蓄鬍行為，提供了一個全新的視角。鬍鬚不僅僅是男性臉上的毛髮，更是他們內心世界的外在投射，反映出他們對自身社會角色的認知、對親密關係的渴望，以及在社會競爭中的自我定位。

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