健康網》新冠、流感大亂鬥你中哪一個？ 醫教症狀分辨

醫師指出，感染新冠會有刀割般喉嚨痛、嗅覺味覺異常等症狀，而流感症狀特色則是肌肉痠痛、全身無力。；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠肺炎（COVID-19、武漢肺炎）、類流感疫情發燒，許多人中鏢但搞不清是哪一個病毒上身？台北榮總耳鼻喉科總醫師饒曼齡指出，兩者病毒感染都會出現發燒、喉嚨痛，但新冠特色是有刀割般喉嚨痛、嗅覺味覺異常等症狀，而流感症狀特色則是肌肉痠痛、全身無力。

饒曼齡在臉書粉專「饒饒醫師（饒曼齡醫師）」發文指出，新冠和流感都會發燒喉嚨痛，但仍有一些簡易的區分方式。新冠的特色 :刀割般喉嚨痛、嗅覺味覺異常、口腔潰瘍 ，部分人拉肚子。流感特色：肌肉痠痛、全身無力、軟綿綿。

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饒曼齡指出，若為流感，可以把握黃金治療期，在發病2天內使用流感特效藥，快速緩解病情。而新冠大多依靠自身免疫力復原，特效藥適用於>65歲以上或有慢性及特殊疾病的人。

她也強調，無論是哪種病毒，萬年不變的道理還是多喝水、早點睡、補充維生素C及鋅營養素。

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