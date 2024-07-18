微創手術搶救顱底骨壞死 鼻咽癌患者重獲新生

劉時安（右）、施凱翔醫師指李老師顱底放射性骨壞死，合併高位頸椎脫位壓迫腦幹，接受鼻內視鏡微創及頸椎手術，恢復良好。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕38歲李姓老師因鼻咽癌復發，歷經第2次放射線療程，一年後出現頭痛、四肢麻木無力到坐輪椅，檢查發現為顱底放射性骨壞死，並造成高位頸椎脫位壓迫腦幹，危及生命，接受鼻內視鏡微創手術清除壞死組織及頸椎融合手術，後續接受語言復健治療，將於下學期重回學校教書，今天她也現身感謝醫療團隊，並鼓勵病友不放棄。

台中榮總耳鼻喉科醫師施凱翔指出，鼻咽癌是一種常見的頭頸部腫瘤，主要治療為放射線治療且效果顯著，但可能引發嚴重併發症，其中之一就是放射性骨壞死，由於骨組織因輻射影響出現壞死，並伴隨感染、發炎、潰瘍及出血等現象，最常見出現在顱底、頸椎與下頜骨，若發炎延伸至腦部或高位頸椎脫位壓迫腦幹，會危及生命。

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整體顱底放射性骨壞死的發生率約為2%，通常在放射線治療後3個月至10年內出現，平均時間約為2年，亦有超過10年的病例。

施凱翔說，2年多前李老師因顱底放射性骨壞死轉到中榮就醫時，顱底骨與頸椎接合處部分壞死，並造成第2節頸椎滑脫、壓迫神經，讓他頭痛欲裂、四肢無力，耳鼻喉科與神經內科跨科合作，進行鼻內視鏡微創手術，從鼻孔清除顱底及頸椎壞死組織，以鼻子、口咽黏膜修補，並施行頸椎減壓及固定手。

由於腦幹位置風險高，開刀過程不能傷及硬腦膜及附近神經，手術長達8小時，手術成功，李老師術後住院一個月觀察及復健，出院後持續語言復健治療，今年9月新學期將回校教書。

台中榮總耳鼻喉頭頸部主任劉時安指出，鼻咽癌是台灣頭頸癌中除了口腔癌，發生第2多的癌症，致病原因包括吸菸、EB病毒感染等，早期無明顯症狀，等到中晚期會有流鼻血、耳悶塞感、約有8成患者會出現頸部腫塊，治療以放療為主，治癒率可達8、9成，但提醒癌友接受過放療，即使多年後仍應定期進行鼻咽內視鏡檢查，確認有無復發或相關併發症，包括鼻竇炎、中耳炎、聽力減退、蛀牙等，或是出現嗆食、頸部僵硬、神經病變或頸動脈狹窄等問題。

李老師說當時顱底放射性骨壞死，合併高位頸椎脫位壓迫腦幹，造成嚴重頭痛、四肢無力。（記者蔡淑媛攝）

施凱翔醫師指李老師顱底放射性骨壞死，造成高位頸椎脫位壓迫腦幹。（箭頭處，記者蔡淑媛攝）

李老師接受中榮耳鼻喉科團隊治療，恢復良好，今年新學期將回校教課。（記者蔡淑媛攝）

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