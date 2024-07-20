健康網》兒童荔枝吃多恐中毒！ 中醫：「這類人」也要忌口

林敬哲提到，多汁又含特殊香氣的荔枝，是甜度很高的水果。平均5-6顆荔枝中，含糖量就能達15克；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多患者看診時會問：「聽說荔枝吃多會流鼻血，是燥熱食物，那我能吃嗎？」中醫師林敬哲表示，荔枝是甜度很高的水果，5-6顆荔枝含糖量就達15克，高血糖的患者要忌口；而荔枝還有兩種特殊成分，會影響兒童的肝醣代謝，造成荔枝中毒，所以也不能吃多。

鼎妍中醫診所主治醫師林敬哲在臉書粉專「中醫繪客室/林敬哲中醫師」發文說，荔枝生長於亞熱帶地區，在台灣，5月開始在南部有「玉荷包」，6、7月換中部地區的「黑葉」接棒，8月則是北部「糯米荔枝」盛產。

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高血糖及兒童不可吃多

林敬哲提到，多汁又含特殊香氣的荔枝，是甜度很高的水果。平均5-6顆荔枝中，含糖量就能達15克，所以有高血糖問題的患者要忌口。另外，荔枝中含有「次甘氨酸A」和「亞甲基環丙基甘氨酸」兩種特殊成分，會影響兒童的肝醣代謝，造成荔枝中毒！所以家裡如果有小朋友，不要讓孩子吃太多荔枝，尤其是空腹的時候。

中醫師表示，吃太多荔枝容易上火，導致嘴巴破、口臭、牙齦腫痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫對荔枝的觀點

林敬哲表示，荔枝的果肉部分，性味甘酸而溫，入脾、肝經，有益氣補血的效果。但根據「本草綱目」紀載，荔枝「氣味純陽，其性微熱。鮮者食多，即齦腫口痛也」，表示吃太多容易上火，導致嘴巴破、口臭、牙齦腫痛，甚至有牙齦出血、心煩失眠的症狀。

另外，荔枝的種子（荔枝核）也是常見的中藥，以前的人會用荔枝核，入藥治療疝氣、睪丸痛。但林敬哲提醒大家，疝氣請不要自行判斷，如有症狀請至醫院檢查。

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