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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》夏季高血壓恐猝死！ 注意3大症狀：留心「眼」保命

2024/07/19 10:41

醫師表示，夏季高溫環境容易使身體脫水，致血液濃縮，增加血管負擔；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季高溫，易害高血壓，致猝死危機！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，高溫環境易脫水，致血液濃縮，增加血管負擔，特別是眼部血管，若血絲頻繁出現在眼角，就要注意！不只如此，身體出現頭暈、胸悶、血壓忽高或忽低等時，應立即停止活動並就醫，「看看自己的眼睛，看看自己的症狀」，這些可能都是體內嚴重缺水和血壓升高信號。

高溫易使身體脫水 血液濃縮增血管負擔

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，炎熱夏季，高溫環境會增加身體的脫水風險，導致血液濃縮，增加血管負擔。特別是眼部血管，容易引發血管破裂，若血絲頻繁出現在眼角，可能是脫水了，血管收縮增加，都是高血壓的症狀，而高血壓是引發心血管疾病的重要因素，若沒做到喝水和陰涼底下休息避暑時，可能導致急性心臟病發作，甚至猝死。

夏天容易讓高血壓患者，血壓更波動不穩定。黃軒列舉2大主要原因，包括：因氣溫過熱，造成水分流失，使血管黏稠度增加，引發血壓上升；以及因頻繁進出冷氣房，出現室內外溫差問題，使血管急速收縮，血壓也會升高，而增加中風和心肌梗塞的風險。下為夏季高血壓猝死前常見症狀，可能因個體差異而有所不同：

●頭痛、噁心、嘔吐、視力模糊：如果出現這些症狀，應該及時就醫。

●心悸、胸悶、乏力：這些症狀不容忽視，需要停下來手邊工作，及時就診。

●血壓突然升高或降低：若血壓在夏季出現明顯波動，需要警惕病情加重，盡快就診。

3招遠離夏季高血壓

該如何避免夏季高血壓？黃軒提供3大建議，並強調，別不在乎夏季高血壓，「看看自己的眼睛，看看自己的症狀」，這些都可能是自救的警訊，不要以為夏季不會容易猝死，只要不在乎注意自身保健和遵循醫囑，夏季高血壓會悄悄上升，猝死風險也默默上揚，不可不知！

●保持充足水分：每天至少喝2000毫升的水，補充夏季出汗所損失的水分，注意不要一次性大量飲水，以免增加心臟負擔。

●避免劇烈運動：高溫天氣下，高血壓患者應避免劇烈運動，以免引發血壓升高，建議選擇在早晨或傍晚等氣溫相對較低時，進行適量運動。

●保持涼爽：使用空調或風扇降低室內溫度，避免高溫對血壓產生不利影響，不過，千萬不要對著冷氣空調直吹，恐使血壓升高。

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