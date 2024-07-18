中研院首揭「鐵死亡觸發波」解密細胞生死 盼為癌症治療提新解方

中研院分子生物研究所助研究員陳昇宏說明，鐵死亡觸發波機制，是透過化學訊號將細胞的開關打開，當細胞接收到訊息後，再傳給下一個細胞，「就好像骨牌效應一樣」。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕胚胎發育過程中，為何同時伴隨大規模的細胞死亡，一直是科學未解之謎。中研院分子生物研究所助研究員陳昇宏團隊，首度發現細胞「鐵死亡觸發波」扮演胚胎發育重要關鍵，如同骨牌效應般，觸發大規模細胞死亡，移除胚胎發育時期暫時性的細胞與組織；未來可進一步探討鐵死亡在病理上的作用，有望為癌症治療提供新解方。該研究今年7月登上國際頂尖期刊《自然》（Nature）。

中研院副院長唐堂表示，胚胎發育過程一定會經過細胞分化、細胞死亡階段，但過去討論胚胎發育較無著重在細胞死亡上，該研究則開創性地從細胞死亡的角度，探討胚胎發育過程「生與死如何同時發生」；團隊結合創新系統生物學方法及數學建模，首度發現「活性氧化物」所造成的「鐵死亡觸發波」，是造成大規模細胞死亡的原因，為胚胎發育提供一種新的解釋。

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中研院分子生物研究所助研究員陳昇宏說明，鐵死亡觸發波機制，是透過化學訊號將細胞的開關打開，當細胞接收到訊息後，再傳給下一個細胞，「就好像骨牌效應一樣」。研究團隊使用24小時不間斷的細胞縮時動態攝影，結合大數據影像分析發現，有別於擴散作用會讓化學訊號會迅速衰減，鐵死亡觸發波可藉由活性氧化物的連續觸發，進行長距離、無邊際的等速傳播，進而讓大規模的細胞死亡。

陳昇宏形容，建造胚胎過程好比搭建一座橋，施工時需要有暫時性的木樁支撐橋墩，完工後就需要清除搭橋所架設的臨時基座，而細胞移除過程就是用鐵死亡來完成；細胞鐵死亡在胚胎發育過程中，彷彿是雕刻師的手，藉由啟動觸發波，移除胚胎發育時期大面積的臨時性細胞與組織，形塑各種器官的輪廓。

陳昇宏也提到，透過對鐵死亡觸發波的了解，未來可以進一步針對腦中風、心臟及腎臟等疾病，導致的大面積細胞死亡，進行某種程度的控制及抑制；另一方面，目前也正在研究能否在癌細胞引發鐵死亡觸發波，讓癌細胞得以一次消滅，這與現在的化療方式截然不同，盼為癌症治療提供新解方。

陳昇宏也提到，目前對於相關技術的了解仍有限，盼未來能與發育生物學家、癌症生物學家及醫生等跨領域合作，找出鐵死亡觸發波機制在哪些特定發育階段尤為重要，將是研究下一階段的重點。

中研院分子生物研究所助研究員陳昇宏團隊，首度發現細胞「鐵死亡觸發波」扮演胚胎發育重要關鍵，該篇論文今年7月登上國際頂尖期刊《自然》（Naure）。（記者陳嘉怡攝）

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