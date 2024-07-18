5成學童蔬果量不足！民團：充足攝取感冒少7％

癌症關懷基金會提醒，未吃足量蔬果的學童，感冒等健康問題發生頻率較高。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕炎熱的暑假期間，孩子們最愛的甜飲、零食、炸物也誘惑力倍增，但不良的飲食習慣，不只造成長期的肥胖問題，腸胃、抵抗力都會出狀況。癌症關懷基金會調查發現，全台約50%的學童每天未吃足量蔬果，腸胃問題、感冒發生頻率也相對較高，而吃足量蔬果可讓發生頻率降低5至8%不等。

癌症關懷基金會針對國小三年級至六年級學生、於2023年3月至2024年1月期間辦理「台灣學童飲食調查」，了解學童體位，以及飲食習慣、生活型態、健康狀況等，回收近3萬7778份有效問卷。

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調查發現，26%學童有過重或肥胖的情況，且48%每天的蔬菜攝取量不足1碗、62%學童每天水果攝取量不足2個拳頭的量，另未每日攝取全穀食物、大豆或其製品的比例，則分別達到58%、79%，但每天攝取至少1次甜飲或零食的比例則高達21%、近1成的學童每天至少吃1種炸物或加工肉。

癌症關懷基金會營養師何荺芯進一步指出，幾乎不吃蔬果的學童中，約50%表示自己「經常感冒」、40%「經常出現腸胃問題」，而1週內足量攝取蔬果天數達5天以上的學童經常感冒、經常出現腸胃問題的比例，則降低為43%、32%，健康問題發生頻率約降低8%，足量攝取全穀食物、大豆及其製品也有助於降低健康問題發生風險。

此外，何荺芯提到，有運動習慣的學童，飲食習慣也普遍較好，且新竹縣學童肥胖比例較低，蔬果、全骨、大豆及其製品攝取量也較多，也相對少吃甜飲、零食等低營養密度的食物。

癌症關懷基金會執行長黃翠華則指出，雖學童在學校有營養午餐、應可一定程度確保其蔬果攝取情況，但目前僅有22%的學校配有營養師，且目前多數孩童仍不清楚營養午餐的食物攝取平衡原理，無法在用餐時確實落實各大營養素攝取，未來仍有極大的精進空間。

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