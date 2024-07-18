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健康 > 護眼顧齒

健康網》牙齒矯正「黃金期」最好！ 醫：牙況好 幾歲都可以

2024/07/18 19:11

牙醫師說，「黃金矯正期」是8~12歲左右，是在乳牙大多已經脫落，恆牙生長的混合齒列期；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要矯正牙齒，從小學到成年人都可以！華崴牙醫診所矯正專科醫師王俊襱及陳子安在臉書粉專「華崴牙醫診所」發文表示，常聽到「黃金矯正期」是8~12歲左右，這段期間是恆牙生長的混合齒列期。此外，30歲以上的人還是可以矯正，雖然成年人的骨骼已定型，但只要牙齒狀況允許，任何年齡都可以進行矯正。

王俊襱及陳子安指出，黃金矯正期是8~12歲左右，是在乳牙大多已經脫落，恆牙生長的混合齒列期。因為這時期也剛換完牙，進行齒列的移動可塑性相對較高，因此稱為矯正的黃金期。通常在6-7歲、小學一年級的時候，就可帶孩子讓牙醫師評估一下牙齒狀況，醫生會找出最佳時機介入治療。

30歲後也能矯正牙齒

他們說，雖然成年人的骨骼已定型，不像小朋友容易調整，但是只要牙齒狀況允許，任何年齡其實都可以進行矯正！不過如有其他口腔健康問題，在開始矯正治療之前，都需要先處理這些狀況，如牙周疾病、蛀牙等。確保後續矯正過程的完整性，只需要一點耐心和配合，就可成為閃亮之星。

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