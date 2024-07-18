健康網》老花不一定只會「手機越拿越遠」！ 醫曝2大種類

醫師提到，遠視型老花為常見的老花眼狀況，看手機、書時，要把物體拿到特定距離才看得清楚；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一說到老花，許多人腦海裡第1個浮現的畫面，大概都是「把書或手機拿遠才看得清楚」的樣子；對此，五福諾貝爾眼科診所主治醫師粘靖旻表示，老花其實可以分成2種，包括：近視型老花、遠視型老花，前者表示同時患有近視、老花，需要在看近距離物體時，使用老花眼鏡，遠距離物體時，則需要近視眼鏡；後者則是一般常見的狀況，看手機、書時，要拿到特定距離才看得清楚。

老花眼分2種，其中1種為近視型老花。粘靖旻在臉書粉專「粘靖旻眼科醫師/高雄屏東」發文分享，這類老花指同時患有近視、老花的情況，代表患者需要在看近距離物體時，使用老花眼鏡；看遠距離物體時，則需要近視眼鏡。其特點為遠距離因近視，造成視力不好，近距離又因老花，視力也下降，近視、老花症狀同時存在，因此進行近距離工作時，可能會感到模糊不清，需要將物體拉遠才能看清楚，但在看遠處物體時，也會感到視力下降。

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該如何矯正近視型老花？粘靖旻建議，可配戴多功能眼鏡，同時矯正近視和老花，讓患者在不同距離下都能看得清楚。

至於遠視型老花，粘靖旻說明，就是常見的老花眼狀況，看手機、書時，要把物體拿到特定距離才看得清楚，但是遠視會造成老花更嚴重，需配戴更多度數的老花眼鏡，才看得清楚。因此此時若要矯正，需要根據患者情況，以及老花嚴重程度，選擇適合的眼鏡或隱形眼鏡。

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