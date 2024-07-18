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新型致病真菌現身中國！耐藥性強又易突變

2024/07/18 10:59

新型真菌現身中國醫院，科學家憂全球暖化加劇感染風險；示意圖。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《生活科學》（LiveScience）網站報導，7月16日報導，中國科學家近日發現一種前所未見的人體真菌病原體（Pathogenic fungus），引發醫學界關注。這項發表於《自然微生物學》（Nature Microbiology）期刊的研究顯示，全球暖化可能加速此類病原體的進化，對公共衛生構成潛在威脅。

據報導，中國科學院微生物研究所的團隊在分析2009年至2019年間來自中國96家醫院的2萬7100株真菌樣本時，首次在人體中發現了名為「河流紅孢酵母菌」（Rhodosporidiobolus fluvialis）的新型真菌。該真菌被發現於兩名毫無關聯的重症患者血液中，一位是2013年在南京加護病房去世的61歲患者，另一位是2016年在天津加護病房去世的85歲患者。

實驗室研究發現，這種新型真菌在人體溫度（攝氏37度）下，對多種一線抗真菌藥物具有抗藥性，且突變速度是室溫下的21倍。更令人擔憂的是，高溫環境還可能促使其演化出「超級毒株」，在實驗小鼠體內造成更嚴重的感染。

研究人員指出，這一發現支持了全球暖化可能促進新型真菌病原體進化的觀點。隨著全球氣溫上升，某些真菌可能適應更高溫度並擴大地理分佈範圍，增加與人類接觸的機會。

然而，部分專家認為目前尚不能將河流紅孢酵母菌視為重大新興威脅。倫敦帝國理工學院真菌疾病流行病學教授費舍爾（Matthew Fisher）表示，這可能只是中國某些未經調查的環境中存在的酵母菌，兩名患者不幸接觸到而已。

報導提到，儘管如此，這項研究仍凸顯了監測和研究新興真菌感染的重要性，尤其在全球氣候變遷的背景下。同時，它也提醒我們需要加快開發新型抗真菌藥物，以因應潛在的耐藥性威脅。

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