健康網》水喝夠不夠？ 美醫教1招：兩指簡單一「捏」便知

梅奧診所建議，男性每天需喝約3.7公升的水，而女性則需要喝約2.7公升；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日烈陽，小心水喝不夠害脫水！近日國外醫師於網路上發表1則影片分享，可用2根手指掐住手指背面指節皮膚幾秒鐘，辨別身體是否極度缺水，若指節皮膚立刻恢復平坦，表體內水分還夠；反之，皮膚維持隆起（tenting），則意味著身體處於脫水狀態。

據外媒《每日郵報》報導指出，美國洛杉磯足科醫師布蘭姆斯（Dana Brems）今年4月發布衛教短片，利用1則2021年發表的「脫水檢查」影片解說，用拇指與食指掐住手指背面指節的皮膚幾秒鐘後放開，若發現指節皮膚立刻恢復平坦，表示身體的水分還夠；反之，皮膚維持隆起狀態，則意味著身體處於脫水狀態。

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布蘭姆斯說明，這稱為「皮膚張力測試」（skin turgor test），可用以檢測皮膚的彈性，當身體水分充足時，皮膚彈性較大，捏後便能很快就能恢復；但若為脫水時，導致皮膚彈性下降，恢復正常的速度就會更慢。

只能用捏手指測試嗎？皮膚張力測試部位可以是腹部、手掌前端、鎖骨下方胸前，捏住幾秒鐘即可，若手指鬆開後皮膚維持隆起狀態，代表身體脫水，要趕緊補水。

保持水分有助於皮膚維持膠原蛋白，而膠原蛋白是1種為皮膚、肌肉和骨骼提供結構和強度的蛋白質，其可賦予皮膚彈性，不過，無論喝多少水，皮膚彈性都會隨著年齡增長而降低。因此，梅奧診所（Mayo Clinic）舉例，其他脫水症狀，包括極度口渴、排尿次數減少、尿液顏色深、疲勞、頭暈和意識混亂，因此建議男性每天需喝約3.7公升的水，而女性則喝約2.7公升。

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