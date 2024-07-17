健康網》遊沖繩注意！ 醫提醒：甲亢患者別吃「海葡萄」

醫師提醒，海葡糖含有大量的碘，因此甲狀腺亢進患者不宜食用；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕旅途中充滿了各種「必吃必喝」，到沖繩旅遊少不了品嘗當地美食「海葡萄」，但高雄長庚醫院新陳代謝科醫師吳書婷提醒，每100克的海葡萄含有1.8毫克的碘，因此甲狀腺亢進的患者，並不適合這項佳餚。

吳書婷在臉書專頁「吳書婷醫師」分享，曾在門診遇到一位甲亢患者，某回診抽血報告異常，甲狀腺亢進程度惡化，經詢問才知道他剛從沖繩回來，吃了不少海鮮及海葡萄。

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吳書婷指出，海葡萄是海藻的一種，又被稱為「海中魚子醬」，外型如葡萄，口感嗶嗶波波與鮭魚卵相似，可惜它含有大量的碘，甲亢患者無緣品嘗。

吳書婷表示，甲狀腺亢進患者不適合吃含碘高的食物，在遊日的時候要特別謹慎，除了海葡萄，含碘量高的海中動植物，如常見的海帶、海苔、昆布等，都是旅行中要小心，注意別掉入美食陷阱。

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