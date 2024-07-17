健康網》異位性皮膚炎好困擾 4種藥膏要會用

醫師表示，異膚患者要學會保濕劑、類固醇藥膏、抗生素藥膏、免疫調節劑藥膏的使用時機與方法；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕異位性皮膚炎患者除了飽受乾燥搔癢之苦外，還會出現紅疹、脫屑、毛囊角化、結痂或苔癬化等症狀，鄭煒達診所主治醫師鄭堪弘表示，異膚的治療原則就是要學會保濕劑、類固醇藥膏、抗生素藥膏、免疫調節劑藥膏的使用時機與方法。

鄭堪弘在臉書專頁「過敏氣喘免疫專科 鄭堪弘醫師」發文說明，異位性皮膚炎是一種遺傳性、慢性、反覆發作的過敏性皮膚疾病，常合併過敏性鼻炎、氣喘或過敏性結膜炎等過敏相關聯的疾病。病灶會隨著年齡不同而侵犯不同部位，嬰兒時期容易出現在頭臉部，之後到了兒童期好發四肢屈側部位如膝窩、肘窩，許多人在長大之後異膚也隨之改善，但仍有人持續發作，甚至繼續惡化。

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保水基本功 使用適當的保濕劑

鄭堪弘指出，異膚患者的皮膚保水功能要比一般人來得差，皮膚也比較乾燥，近幾年醫學研究發現，異位性皮膚炎最重要的致病基因是絲聚蛋白的突變，因此角質層功能缺損，皮膚的保濕度在出生時就下降，進而導致嬰兒皮膚乾燥與皮膚炎，之後再由於免疫失調與過敏原致敏化，導致長期反覆發生惡化。因此保濕做得好，可以有效地減少皮膚發炎、減少類固醇藥膏的使用量。

鄭堪弘建議，如果可以的話保濕劑1天至少要擦2次，其中1次最好選擇洗完澡後皮膚中含水量還很高的時候趕快塗抹。

醫學研究發現，異位性皮膚炎最重要的致病基因是絲聚蛋白的突變，因此角質層功能缺損，皮膚的保濕度在出生時就下降；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

皮膚紅腫發炎 局部抹類固醇藥膏

鄭堪弘說，外用類固醇可說是異位性皮膚炎的治療主力，雖然類固醇藥膏有許多副作用，然而只要在醫師的指導下，正確短暫使用合適的類固醇藥膏，就可以遠離副作用，切勿自行用藥，亦勿自行增減頻率及塗藥範圍。

控制感染、減少發炎 抗生素藥膏

鄭堪弘提到，異位性皮膚炎患者的皮膚很容易受到感染，特別是感染金黃色葡萄球菌，適度的使用一些抗菌物質治療，可以有效減低皮膚表面的葡萄球菌落數，使得異位性皮膚炎獲得較佳的控制。

間歇性的長期治療 免疫調節劑藥膏

鄭堪弘指出，長期使用類固醇藥膏可能會有皮膚萎縮、變薄、色素改變、長毛、皮膚感染等副作用，而新一代的「非類固醇局部免疫調節劑藥膏」可以有效抑制皮膚的免疫反應，又不會造成類固醇一樣的副作用，能短期或間歇性長期使用，又或是採主動預防式使用。

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