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健康網》異位性皮膚炎好困擾 4種藥膏要會用

2024/07/17 21:19

醫師表示，異膚患者要學會保濕劑、類固醇藥膏、抗生素藥膏、免疫調節劑藥膏的使用時機與方法；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕異位性皮膚炎患者除了飽受乾燥搔癢之苦外，還會出現紅疹、脫屑、毛囊角化、結痂或苔癬化等症狀，鄭煒達診所主治醫師鄭堪弘表示，異膚的治療原則就是要學會保濕劑類固醇藥膏抗生素藥膏免疫調節劑藥膏的使用時機與方法。

鄭堪弘在臉書專頁「過敏氣喘免疫專科 鄭堪弘醫師」發文說明，異位性皮膚炎是一種遺傳性、慢性、反覆發作的過敏性皮膚疾病，常合併過敏性鼻炎、氣喘或過敏性結膜炎等過敏相關聯的疾病。病灶會隨著年齡不同而侵犯不同部位，嬰兒時期容易出現在頭臉部，之後到了兒童期好發四肢屈側部位如膝窩、肘窩，許多人在長大之後異膚也隨之改善，但仍有人持續發作，甚至繼續惡化。

保水基本功 使用適當的保濕劑

鄭堪弘指出，異膚患者的皮膚保水功能要比一般人來得差，皮膚也比較乾燥，近幾年醫學研究發現，異位性皮膚炎最重要的致病基因是絲聚蛋白的突變，因此角質層功能缺損，皮膚的保濕度在出生時就下降，進而導致嬰兒皮膚乾燥與皮膚炎，之後再由於免疫失調與過敏原致敏化，導致長期反覆發生惡化。因此保濕做得好，可以有效地減少皮膚發炎、減少類固醇藥膏的使用量。

鄭堪弘建議，如果可以的話保濕劑1天至少要擦2次，其中1次最好選擇洗完澡後皮膚中含水量還很高的時候趕快塗抹。

醫學研究發現，異位性皮膚炎最重要的致病基因是絲聚蛋白的突變，因此角質層功能缺損，皮膚的保濕度在出生時就下降；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

皮膚紅腫發炎 局部抹類固醇藥膏

鄭堪弘說，外用類固醇可說是異位性皮膚炎的治療主力，雖然類固醇藥膏有許多副作用，然而只要在醫師的指導下，正確短暫使用合適的類固醇藥膏，就可以遠離副作用，切勿自行用藥，亦勿自行增減頻率及塗藥範圍。

控制感染、減少發炎 抗生素藥膏

鄭堪弘提到，異位性皮膚炎患者的皮膚很容易受到感染，特別是感染金黃色葡萄球菌，適度的使用一些抗菌物質治療，可以有效減低皮膚表面的葡萄球菌落數，使得異位性皮膚炎獲得較佳的控制。

間歇性的長期治療 免疫調節劑藥膏

鄭堪弘指出，長期使用類固醇藥膏可能會有皮膚萎縮、變薄、色素改變、長毛、皮膚感染等副作用，而新一代的「非類固醇局部免疫調節劑藥膏」可以有效抑制皮膚的免疫反應，又不會造成類固醇一樣的副作用，能短期或間歇性長期使用，又或是採主動預防式使用。

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