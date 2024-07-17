乳癌婦痛捨「右峰」義乳重建卻移位 改植入自體脂肪改善

成大醫院整形外科醫師李怡穎指自體脂肪移植，對乳癌患者手術後重建乳房有助益。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕52歲陳女士罹患右側乳癌，經過成大醫院乳房外科和整形外科醫師評估討論，病患選擇接受右側皮膚保留乳房全切除手術，並以義乳及自體闊背肌皮瓣進行重建；左乳房同時手術隆乳。術後恢復良好並接受癌症治療。但手術後半年，陳女出現雙側義乳移位及右側皮膚過薄情形，醫師評估後做區域調整、輔以自體脂肪移植，義乳位移與皮膚過薄現象都有改善。

成大醫院整形外科醫師李怡穎指出，自體脂肪移植在美容手術中行之有年，是1項非常成熟的技術，廣泛應用於臉部調整及隆乳手術。過去幾10年，乳癌切除後的重建手術及美容隆乳技術不斷演進，自體脂肪移植已成為重要的一環，在乳房雕塑中扮演關鍵角色。

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李怡穎表示，自體脂肪移植有許多優點，首先由於脂肪來自病患自己身體，沒有排斥反應的風險；其次，在不同情境下，脂肪移植能讓外科醫師進行更精確的調整，無論是使用義乳（一般是矽膠材質）或使用自體皮瓣的乳房全切除後重建手術，以及部份乳房切除，脂肪移植都能改善乳房形狀或大小不規則的情況，達到更理想的效果。在美容隆乳方面，單純的脂肪移植可達到一定效果，或以義乳隆乳後，脂肪移植能使形狀更為自然。

另，自體脂肪移植在疤痕修復上也有助益。李醫師說，乳房全切除後病患會留下大型疤痕，脂肪移植可改善纖維化組織帶來的癢、痛、緊繃不適感及手部活動侷限。自體脂肪移植技術也持續進步，近年發現當脂肪微粒越小越均勻，手術效果越好，台灣發展出精微自體脂肪槍的輔助，使手術達到更優質成果，自體脂肪移植也要看脂肪抽取與移植量的多寡，需要患者自費。

但李怡穎也提醒，脂肪移植仍有風險和限制，包括：脂肪可能再吸收不均勻、中心脂肪壞死、缺損變形範圍較大、需要多次手術才能達到理想的效果等。而有在服用抗凝血劑、疾病較多或重度抽菸者，都不適合做脂肪移植。病患考慮做脂肪移植的乳房手術時，應詳細瞭解手術過程、風險和預期效果，並與外科醫師充分討論。

成大醫院整形外科醫師李怡穎指自體脂肪移植，對乳癌患者手術後重建乳房有助益。（記者王俊忠攝）

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