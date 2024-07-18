健康網》一天敷一片面膜毋湯！醫：這樣做易傷臉部肌膚

醫師指出，天天敷面膜可能會有「過度水合」的狀況，削弱皮膚的屏障功能；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天被烈日荼毒後，想每天來片面膜保養，殊不知這反而在傷害臉部肌膚！新竹聖宜診所醫師吳易儒表示，天天敷面膜可能會有「過度水合」的狀況，削弱皮膚的屏障功能，使肌膚更容易受到外界刺激。

吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文指出，各式各樣的保養方法，容易讓人無所適從，桌上一堆瓶瓶罐罐，也不清楚使用順序，明明想要好好保養，可能會在不小心踩雷，傷到脆弱的皮膚。

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吳易儒說，像臉部保養的最佳時機是「洗完臉後」立刻開始保養，因為剛洗完臉是肌膚角質層最飽水的時刻。桌上的瓶瓶罐罐也可以篩選一下，養成洗完臉後直接擦保養品，就不需要化妝水，選一瓶精華液用就行。至於乳液跟乳霜、護膚油這類的油性鎖水產品擇一即可，因此一次保養擦兩種品項就差不多，細節再針對不同時期肌膚需求做調整。

吳易儒表示，當品項與步驟變得精簡，日常保養就變得簡單容易維持，別被各大廠商的宣傳所迷惑，選擇適合自己的產品，持之以恆的保養才是好皮膚的關鍵，掌握保養訣竅不僅能事半功倍，又能省下重複瓶瓶罐罐的保養品花費。

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