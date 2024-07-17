自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》試管嬰兒療程若遇1情況 醫：恐影響著床機率

2024/07/17 17:40

婦產科醫師仇思源表示，輸卵管水腫會影響著床，建議要處理；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性在進行試管嬰兒療程時，可能會面臨許多的不適。在進入試管療程後，若發現輸卵管有水腫的情況，是否可以不予理會？婦產科醫師仇思源表示，輸卵管水腫會影響著床，建議要處理。

仇思源在臉書專頁「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」發文表示，在進入試管療程後，若發現輸卵管水腫，代表有大量發炎的液體堆積在輸卵管的管腔內，這些髒水可能逆流到子宮腔，影響胚胎著床環境。而胚胎要順利著床，子宮腔內最好充滿好菌，但發炎液體是滿滿壞菌，因此，會建議要處理乾淨。

仇思源接著指出，醫療團隊會於胚胎植入前先透過手術將有問題的輸卵管結紮，同時把輸卵管內的液體抽吸掉，阻止反覆發炎積液繼續逆流到子宮腔。待確認子宮腔環境沒問題後，再安排植入，避免水腫情況導致子宮腔內感染，影響著床。如此一來，成功著床機率便會提升。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中