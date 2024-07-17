健康網》試管嬰兒療程若遇1情況 醫：恐影響著床機率

婦產科醫師仇思源表示，輸卵管水腫會影響著床，建議要處理；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性在進行試管嬰兒療程時，可能會面臨許多的不適。在進入試管療程後，若發現輸卵管有水腫的情況，是否可以不予理會？婦產科醫師仇思源表示，輸卵管水腫會影響著床，建議要處理。

仇思源在臉書專頁「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」發文表示，在進入試管療程後，若發現輸卵管水腫，代表有大量發炎的液體堆積在輸卵管的管腔內，這些髒水可能逆流到子宮腔，影響胚胎著床環境。而胚胎要順利著床，子宮腔內最好充滿好菌，但發炎液體是滿滿壞菌，因此，會建議要處理乾淨。

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仇思源接著指出，醫療團隊會於胚胎植入前先透過手術將有問題的輸卵管結紮，同時把輸卵管內的液體抽吸掉，阻止反覆發炎積液繼續逆流到子宮腔。待確認子宮腔環境沒問題後，再安排植入，避免水腫情況導致子宮腔內感染，影響著床。如此一來，成功著床機率便會提升。

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