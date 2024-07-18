健康網》4招讓你不中暑 醫推：多喝水、運動2時機

醫師表示，在夏天高溫下運動時，身體容易失去大量水分，一定要記得多喝水；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天雖然是適合戶外活動的季節，但運動的時候，很多人一不小心就會中暑，板橋原力診所復健科醫師王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文分享預防中暑4招，包括：多喝水、適度運動、遮陽和降溫、注意身體信號，其中建議多選擇清晨或傍晚時段進行運動，避免暴露在烈日下，減少中暑的風險。

●多喝水：每次都一定要說一次，在夏天高溫下運動時，身體容易失去大量水分，一定要記得多喝水。在運動前、運動中和運動後都應該定時補充水分，避免脫水導致中暑。當然，喝運動飲料也很好，同時還能補充電解質。

請繼續往下閱讀...

●適度運動：這也是每次一定要說的事情，避免過度運動，或長時間高強度運動，特別是在中午陽光最猛烈的時候。建議盡量多選擇清晨或傍晚時段進行運動，避免暴露在烈日下，減少中暑的風險。

●遮陽和降溫：在戶外運動時，應該穿著遮陽帽、太陽眼鏡和輕便透氣的衣物，以減少陽光直射對皮膚的傷害。同時，可以使用冰毛巾或冰塊，來降低身體溫度，避免中暑。

●注意身體信號：聽起來可能是廢話，但很多人做不到。在運動過程中，請務必注意身體的信號，如果出現頭暈、頭痛、噁心等症狀，一定要立即停止運動，休息並補充水分。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法