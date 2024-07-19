自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》巧克力竟能「降低蛀牙」 醫：可可含量要選對

2024/07/19 08:31

醫師建議，選擇可可含量高於70%的巧克力，不僅營養素更高，更能夠降低蛀牙的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般人對於甜食的印象就是對牙齒不好，但你知道其實巧克力可以保護牙齒！草屯安馨牙醫診所牙醫師林佩瑩指出與3成分有關，包括：可可鹼、磷酸鹽、單寧，建議選擇可可含量高於70%的巧克力，不僅營養素更高，更能夠降低蛀牙的風險。

林佩瑩在臉書專頁「草屯安馨牙醫診所」發文分享，美國的科學家們發現，吃巧克力竟然有助於預防蛀牙，原來是因為巧克力含有以下3種成分。

●可可鹼：能夠強化牙齒的琺瑯質，抵抗酸性物質的侵蝕。

●磷酸鹽：有助於抑制糖代謝，減少牙齒遭受酸性攻擊。

●單寧：可以抑制口腔中的微生物，保護牙齒健康。

享受這些好處的關鍵在於選擇正確的巧克力，她建議，選擇可可含量高於70%的巧克力，不僅營養素更高，更能夠降低蛀牙的風險。
⠀⠀
她指出，切記要適量食用，避免過量攝取糖分，否則可能會產生反效果！而對於牙齒健康，正確的飲食習慣和定期口腔清潔同樣重要。

林佩瑩表示，記得養成正確的刷牙習慣，並且使用牙線輔助清潔，同時也要定期洗牙檢查，才能夠維持良好的口腔健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中