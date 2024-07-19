健康網》巧克力竟能「降低蛀牙」 醫：可可含量要選對

醫師建議，選擇可可含量高於70%的巧克力，不僅營養素更高，更能夠降低蛀牙的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般人對於甜食的印象就是對牙齒不好，但你知道其實巧克力可以保護牙齒！草屯安馨牙醫診所牙醫師林佩瑩指出與3成分有關，包括：可可鹼、磷酸鹽、單寧，建議選擇可可含量高於70%的巧克力，不僅營養素更高，更能夠降低蛀牙的風險。

林佩瑩在臉書專頁「草屯安馨牙醫診所」發文分享，美國的科學家們發現，吃巧克力竟然有助於預防蛀牙，原來是因為巧克力含有以下3種成分。

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●可可鹼：能夠強化牙齒的琺瑯質，抵抗酸性物質的侵蝕。

●磷酸鹽：有助於抑制糖代謝，減少牙齒遭受酸性攻擊。

●單寧：可以抑制口腔中的微生物，保護牙齒健康。

享受這些好處的關鍵在於選擇正確的巧克力，她建議，選擇可可含量高於70%的巧克力，不僅營養素更高，更能夠降低蛀牙的風險。

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她指出，切記要適量食用，避免過量攝取糖分，否則可能會產生反效果！而對於牙齒健康，正確的飲食習慣和定期口腔清潔同樣重要。

林佩瑩表示，記得養成正確的刷牙習慣，並且使用牙線輔助清潔，同時也要定期洗牙檢查，才能夠維持良好的口腔健康。

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