健康網》吃大餐好罪惡？ 營養師籲：掌握9件事 千萬別節食

營養師彭逸珊表示，正確心態面對飲食，才是長期維持體態與健康的方法；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否在吃大餐前都不敢進食？大餐後都刻意節食？營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，人不會因為少吃一餐就變瘦，自然也不會因為多吃一頓大餐就變胖，正確心態面對飲食，才是長期維持體態與健康的方法。但想要更進一步維持體態的話，可以在吃大餐前中後這3個時段進行以下9件事。

大餐前

1.切勿不吃東西：許多人在大餐前會刻意不吃東西，把熱量留在大餐，但這樣容易導致腸胃道不適，身體也會更努力的把這些熱量存下來，預防下一次飢餓。

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2.做好整日均衡：吃大餐那天的其他兩餐，將餐點份量減少⅓~½，同時注意蔬菜攝取量。

3.心態調整：吃大餐不用有罪惡感、也不需要有難得吃大餐必須吃到飽的心態，用正確心態面對較豐盛的一餐，不刻意貼標籤（獎勵餐或欺騙餐等）。

大餐時

4.注意食材選擇：魚、干貝、蝦子、蛤蜊等海鮮或雞肉熱量較低，可優先選擇；牛肉、羊肉、豬肉適量即可。

5.避免高糖飲料：建議適量解饞，把熱量留給更有營養的食物。

6.適量甜點：家人朋友一起分食，可以同時吃到更多不同口味甜點，也不造成身體超額負擔。

大餐後

7.不刻意斷食：大餐隔天正常飲食即可，不刻意節食或斷食。

8.多補充水分：大餐會攝取較多的鈉，多喝水可以幫助身體代謝，恢復平常狀態。

9.運動助恢復：適當運動可以讓身體更輕盈、精神更好，同時提升新陳代謝。

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