健康網》明明好累卻睡不著？ 醫4招助夜夜好眠

醫師指出，保持穩定的生理時鐘，盡量每天在固定的時間睡覺和起床，可以幫助維持激素平衡分泌，有助於提升睡眠品質；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早上起床感覺沒睡飽，精神萎靡，晚上累到不行卻又睡不著？陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢指出，會有這樣的情形，通常是生活的壓力與緊繃，使身體壓力荷爾蒙不正常分泌，進而影響交感神經運作導致。對此他分享4招助眠方法，規律睡眠時間、劃分睡眠空間、打造睡前儀式、學習放鬆方法。

謝炳賢在臉書粉專「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文表示，交感神經運作被影響，會出現明明躺在床上準備睡覺，卻莫名覺得焦慮、緊繃，無法好好休息睡覺。長期處在這樣的高壓緊繃狀態下，是會讓身體健康出狀況。如果有睡不好困擾，可以試試以下方法。

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●規律睡眠時間：保持穩定的生理時鐘，盡量每天在固定的時間睡覺和起床，可以幫助維持激素平衡分泌，有助於提升睡眠品質。此外，盡量只在該睡覺時才睡覺，嚴格限制在床上的時間，如此一來，更能讓身體習慣該在什麼時候好好休息。

●劃分睡眠空間：有些人會喜歡在床上看書、滑手機或看電視等，做任何想做的事情，這務必要盡量避免。簡單來說，就是把工作和睡覺分開，而床只能留給睡覺。養成這樣的習慣後，也能讓身體生理性反射，知道躺到床上就是要睡覺了，更快地進入放鬆狀態。

●打造睡前儀式：睡前滑手機到最後一刻，也是讓睡眠品質大幅下降的原因之一。建議在睡前大約半小時到一小時前的時間，就盡量讓身心放鬆平靜，可以透過一些睡前儀式，如冥想、呼吸練習、燈光調暗或聽音樂等方式，避免心情與精神受到外在的干擾。

●學習放鬆方法：日常生活中的放鬆也很重要，像是每天做點伸展運動、瑜伽、泡熱水澡、用精油按摩等方式，都能讓白天累積的疲勞與緊繃，獲得良好的釋放，在睡覺時也才能更輕鬆的緩解緊張焦慮，更容易進入夢鄉裡。

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