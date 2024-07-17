新北上週增131例新冠 衛生局：高峰已過較前週降26.4％

衛生局提醒，雖然疫情已過高峰但仍處流行期，籲請尚未接種新冠XBB疫苗民眾儘速接種，以獲得免疫保護，並落實個人衛生習慣維護自身健康；圖為情境照。（圖取自photoAC）

〔記者羅國嘉／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）高峰已過，新北市衛生局監測武肺疫情，上週（7/7-13）新增131例武肺本土確定病例（併發症），較前一週降26.4％；衛生局提醒，雖然疫情已過高峰但仍處流行期，籲請尚未接種新冠XBB疫苗民眾儘速接種，以獲得免疫保護，並落實個人衛生習慣維護自身健康。

衛生局指出，武肺疫苗中央會統一採購分配各縣市，而目前新北XBB疫苗尚有1萬餘劑，為降低感染後併發重症或死亡風險，接種疫苗是最有效的方法，所以呼籲，尚未接種XBB疫苗民眾儘速接種，以獲得免疫保護，並落實個人衛生習慣維護自身健康。

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衛生局提醒，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，新北轄內計有454家基層診所可提供民眾就醫時使用家用快篩試劑。此外，也建議進出公共場所應戴好口罩、落實手部衛生、生病在家休息、接種新冠疫苗，減少感染、降低重症及死亡風險，保護自己及家人朋友。

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