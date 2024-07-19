健康網》減肥路上如何更輕鬆？ 營養師：控制好這一物

營養師彭逸珊分享，只要學會「控醣」，在減脂減重的路上就會更加輕鬆；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否有過試了很多方法卻還是減肥失敗的經驗？市面上減肥方式百百種，營養師彭逸珊分享一關鍵要素，她表示，只要學會「控醣」，在減脂減重的路上就會更加輕鬆。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，控醣其實不難，只要知道哪裡有醣。她指出，1份醣裡有15克醣，而含醣食物種類主要包括全穀雜糧類、水果類和奶類三種，不同種食物同時也可能會包含其他營養素，例如全穀雜糧類同時包含醣和蛋白質、水果則是醣類為主。

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彭逸珊強調，飲食是影響血糖非常重要的因素，若能學會分辨食物有幾克醣、幾份醣，都會讓我們在減脂減重或預防糖尿病的路上更輕鬆。

來看看1份醣的食物熱量吧

●水果類：1顆綠奇異果、1碗西瓜、3/4碗泰國芭樂，約60大卡。

●全穀雜糧類：1/4碗白飯、20顆皇帝豆、1/2碗稀飯，約70大卡。

●其他類：3湯匙燕麥片，約80大卡；1片薄吐司，約90大卡；1顆小餐包，約110大卡。

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