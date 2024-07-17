孕婦澎湖出現癲癇症狀恐流產 緊急送往台灣治療

澎湖駐地醫療直昇機，一周內執行勤務八趟。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕進入觀光旺季的離島澎湖，由於觀光客大量湧入，醫療量能負擔也相對增加。今（17）日澎湖駐地醫療直昇機凌天航空，再次接獲三總澎湖分院申請直昇機緊急後送，一名懷孕30週的孕婦，因癲癇症狀可能導致孩童流產，需緊急送往高雄榮總進行後續治療。

據瞭解該名孕婦為基隆人，遠嫁到澎湖，因戶籍尚未遷入澎湖，仍須自付中央補助以外的金額8095元，申請後送過程中該名孕婦與家屬曾表示，到台灣本島後有相關醫療費用支出，擔心無力支付相關醫療費用，但因持續留在澎湖，如果胎兒未足週生產，澎湖醫療量能亦有限，仍須緊急後送至台灣。

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凌天航空接獲空審中心諭令後，上午8時12分由澎湖起飛、8時51分在高雄落地、9時23分到達高榮。澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空一週時間已執行8趟醫療任務，其中7件為緊急醫療後送、1件病危返鄉，顯得相當忙碌。

澎湖醫療直昇機凌天航空，緊急後送孕婦前往台灣救治。（凌天航空提供）

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