急性心肌梗塞併二尖瓣逆流難呼吸 經導管術助7旬婦挽命

一位75歲婦人罹患急性心肌梗塞合併二尖瓣逆流，呼吸困難，成大醫院心臟血管科醫師黃睦翔指運用經導管二尖瓣修補手術挽回婦人性命。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕75歲張姓婦人因急性心肌梗塞緊急就醫，雖經心導管手術打通血管，卻突發嚴重呼吸困難。檢查發現她合併急性二尖瓣逆流，導致肺水腫、無法自行呼吸。成大醫院心臟血管科醫師指張婦心肌梗塞引發急性瓣膜功能惡化，若做傳統開胸術、風險極高，最終決定做經導管二尖瓣修補術（TEER），手術成功、減少逆流，肺水腫快速緩解，順利拔管出院，持續門診追蹤中。

成大醫院心臟血管科醫師黃睦翔指出，瓣膜性心臟病若未妥善處理，將導致心衰竭、肺水腫，甚至危及生命。成醫整合心臟內外科、影像與麻醉團隊，針對不同型態與嚴重程度的瓣膜病變，提供完整、個別化的「經導管微創治療策略」，協助病人擺脫喘、腫、累等症狀，重拾健康生活。

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除除了急性情況，成醫處理慢性瓣膜病變也有豐富經驗。另外有1位58歲女性，近幾個月走路時容易喘，心臟超音波發現中度至重度二尖瓣狹窄，瓣膜壓力差高達18 mmHg，嚴重影響血液流通。團隊安排經皮經導管二尖瓣球囊擴張術（PTMV）後，壓力差降至3 mmHg，病人喘情況顯著改善、恢復良好，不需住院。

黃睦翔表示，瓣膜病患者若無法接受開胸手術，過往多僅能以藥物緩解症狀，隨著醫療技術進步，TEER、TAVR、PTMV等經導管技術的成熟與安全性提升，已為眾多高齡或高風險患者開啟嶄新的治療選項，這些微創方式不僅大幅降低手術風險，更有效改善心衰症狀與生活功能。成醫具備完善的介入手術能力，亦可應用此類微創治療方式在三尖瓣逆流患者。

成大醫院心臟血管科醫師黃睦翔指出，瓣膜性心臟病若未妥善處理，將導致心衰竭、肺水腫，甚至危及生命。（成大醫院提供）

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