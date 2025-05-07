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急性心肌梗塞併二尖瓣逆流難呼吸 經導管術助7旬婦挽命
〔記者王俊忠／台南報導〕75歲張姓婦人因急性心肌梗塞緊急就醫，雖經心導管手術打通血管，卻突發嚴重呼吸困難。檢查發現她合併急性二尖瓣逆流，導致肺水腫、無法自行呼吸。成大醫院心臟血管科醫師指張婦心肌梗塞引發急性瓣膜功能惡化，若做傳統開胸術、風險極高，最終決定做經導管二尖瓣修補術（TEER），手術成功、減少逆流，肺水腫快速緩解，順利拔管出院，持續門診追蹤中。
成大醫院心臟血管科醫師黃睦翔指出，瓣膜性心臟病若未妥善處理，將導致心衰竭、肺水腫，甚至危及生命。成醫整合心臟內外科、影像與麻醉團隊，針對不同型態與嚴重程度的瓣膜病變，提供完整、個別化的「經導管微創治療策略」，協助病人擺脫喘、腫、累等症狀，重拾健康生活。
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除除了急性情況，成醫處理慢性瓣膜病變也有豐富經驗。另外有1位58歲女性，近幾個月走路時容易喘，心臟超音波發現中度至重度二尖瓣狹窄，瓣膜壓力差高達18 mmHg，嚴重影響血液流通。團隊安排經皮經導管二尖瓣球囊擴張術（PTMV）後，壓力差降至3 mmHg，病人喘情況顯著改善、恢復良好，不需住院。
黃睦翔表示，瓣膜病患者若無法接受開胸手術，過往多僅能以藥物緩解症狀，隨著醫療技術進步，TEER、TAVR、PTMV等經導管技術的成熟與安全性提升，已為眾多高齡或高風險患者開啟嶄新的治療選項，這些微創方式不僅大幅降低手術風險，更有效改善心衰症狀與生活功能。成醫具備完善的介入手術能力，亦可應用此類微創治療方式在三尖瓣逆流患者。
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