健康網》椎間盤突出可以不用開刀？ 醫曝1方法3運動可改善

一名婦人患有「椎間盤突出合併腰椎管狹窄問題」，但她不想進行手術，所以來到陳家駒的門診，進行「筋膜圓針治療」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你也有長期腰痛的困擾嗎？中醫師陳家駒分享自己碰到的一個案例，一名婦人因工作因素，有嚴重的腰痛問題。經檢查發現，她患有「椎間盤突出合併腰椎管狹窄問題」，但她不想進行手術，所以來到陳家駒的門診，進行「筋膜圓針治療」。然而，陳家駒強調，治療只是第一步，重要的是養成運動習慣，他提供了無負重相撲姿勢深蹲、臀部橋式、平板棒式三項運動來幫助患者。

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陳家駒在臉書專頁「陳家駒中醫師．門診不能說的事」發文分享自己遇到的一個案例，一名婦人因為工作需要搬重物與長時間低頭彎腰，除了有嚴重腰部痠痛、彎腰挺身時會痛得酸軟無力的問題外，還有持續了將近一年的「下肢抽筋感」以及「左腿酸麻疼痛」的症狀，就連晚上睡覺時也痛到難以入睡。

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經過MRI檢查發現，她的腰椎因為長期的姿勢不良與結構壓力失衡，導致「椎間盤突出合併腰椎管狹窄問題」，同時伴隨「黃韌帶增生肥厚的壓迫神經現象」。她中間也曾歷經數月的復健科治療，卻沒有明顯改善，後續也有骨科醫師建議她考慮手術治療，但她因為擔心術後復原時間會影響工作所以並未採取建議，轉而來到陳家駒的門診進行「筋膜圓針治療」。

鬆解僵硬緊繃軟組織、重新平衡腰椎壓力！​

陳家駒詳細檢查後發現，她的上背與腰部肌群緊繃、臀肌緊繃但同時活動力量不足，下肢腿後側肌群力量不足。因此將治療目標放在鬆解上背、腰、臀，三大區域的僵硬筋結位置。

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陳家駒表示，許多腰椎間盤問題、黃韌帶增生壓迫的朋友，往往不只出現壓迫的該節段脊椎有問題，問題經常是來自於其他遠近端的周邊動力關聯肌群。舉例來說，臀肌與腿後側鍊肌群的失能，會造成腰椎壓力的負荷增加；上背圓肩駝背姿態也會增加腰椎的局部壓力，因此治療上並非只針對有檢查到的區域進行放鬆減壓，應該同步針對鄰近的張力問題肌群進行鬆解。

圓針鬆解之後，重要的是重建力學結構！​

陳家駒表示，在第一次圓針治療之後，婦人腳麻痛的情況已經減輕大半。後續經過五次的圓針治療，腰部嚴重疼痛問題也大幅改善，能夠一覺好眠，僅偶爾因為工作長時間固定姿勢，變換時才會有稍微的痠痛不適症狀。​

陳家駒強調，婦人應養成運動訓練的習慣，才能避免腰椎的力學結構再次失衡，加重神經壓迫症狀。他也提供有助於重建腰部力學結構的三項運動，無負重相撲姿勢深蹲、臀部橋式運動、平板棒式運動，能有效強化下肢、骨盆、腰椎的軟組織的協調性。

重建腰部力學結構有三大助益運動

1. 無負重相撲姿勢深蹲：可以有效協助練習啟動核心肌群、同時活化骨盆底週邊肌群、大腿內收肌群、臀部肌群，強化下肢動力鍊、減少腰椎負擔。

2. 臀部橋式運動：因為操作時容易姿勢錯誤反而造成腰痛，建議等熟悉臀部發力啟動之後再加入訓練。

3. 平板棒式運動：需要全身肌群、核心肌群的協調發力，因此放在最後階段進行訓練。

筋膜圓針原理解說

筋膜圓針是以「小口徑小針刀（或稱圓針）」為操作器材，根據「肌筋膜動力學」為治療理論，針對身體淺表筋膜張力異常、肌纖維筋結點、氣結點、沾黏點這些位置進行「進針鬆解、撥鬆組織」的治療方法。

許多的疼痛問題，多與軟組織（肌肉、筋膜）彼此連貫的張力失衡有關係。太過緊繃而失去彈性的組織，會導致運動動力鏈失能、造成疼痛現象；又或是造成結構壓力失衡、產生諸如椎間盤突出、骨刺增生、神經壓迫麻痛等等問題。

藉由放鬆軟組織的施針手法，直接鬆解過度緊繃或沾黏的組織，可以快速改善張力異常問題。筋膜圓針治療，就是針對重新平衡軟組織張力、改善動力鏈問題而進行的治療方式。

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