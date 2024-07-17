羅東博愛醫院辦馬拉松式捐血 7天預計募集1千袋熱血

羅東博愛醫院舉辦馬拉松式捐血活動，7天預計將能募集1千袋熱血。（羅東博愛醫院提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭羅東博愛醫院舉辦「馬拉松式捐血」活動，集結超過25個協辦、贊助單位響應，邀請民眾踴躍捐熱血，一連7天預計將能募集超過1千袋熱血，為宜蘭血庫大力應援，接續還有5場次至21日止。

宜蘭縣內醫療用血量年平均達4萬8千袋，每月約4千袋，需求量大，若僅靠常規捐血量補給遠遠不夠，羅東博愛醫院每年均與宜蘭捐血站合辦募血活動，今年上半年成功募得1046袋，7月15至21日再度舉辦捐血活動，目標再募1千袋，每袋250cc。

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羅東博愛醫院副執行長盧進德說，公益之路從不孤單也不缺席，感謝各路熱血志士與宜蘭縣內各醫療公會成員樂意挽袖捐血，也感謝友好單位贊助捐血贈品，讓民眾關注公益大大刺激捐血人潮。

他說，公益捐血並非一次性活動，而是需要各界馬拉松式接力支持，鼓勵民眾養成定期捐血習慣，維持健康也行善救人，後續還有5場次，歡迎至宜蘭捐血站及羅東鎮中興路3號的萬連號捐血車挽袖捐血。

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