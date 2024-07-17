健康網》血脂過低非好事！ 醫：恐影響性功能致不孕

若抽血檢查發現血脂低別太開心。醫師指出有研究顯示，血脂過低會影響性功能，甚至導致不孕；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕講到血脂異常，首先會想到三酸甘油酯和總膽固醇，這些指標過高都不是好事。然而血脂過低也不是一件好事！敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅說明，人體的免疫機能和防禦機制，需要適度的血脂。有研究顯示，血脂過低會影響性功能，甚至導致不孕。因此，無論血脂過高或過低都可能危害身體。

陳榮堅臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文解釋，血脂異常有幾個重要的標準，常見的包括三酸甘油酯過高、低密度膽固醇過高、高密度膽固醇過低，或總膽固醇過高。

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三高不控制 當心中風、心梗、腎臟病

許多人常會擔心三酸甘油酯、低密度膽固醇過高，陳榮堅解釋，是因為這兩點常常與心血管疾病有關，包括心肌梗塞、中風等。而三酸甘油酯過高除了與心血管病有關，也容易誘發胰臟炎。許多人檢查出高血脂時，因為沒有感受到身體的任何不適，一開始都會不以為意。但是一旦開始有不舒服的感覺時，通常高血脂已經達到非常嚴重的程度了。

陳榮堅說，其實臨床科醫師最害怕病人不好好控制三高——高血脂、高血壓、糖尿病。因為這3個慢性病會讓細微的血管慢慢的硬化。當腦部的血管硬化就會導致中風；當心臟的血管硬化就會導致心肌梗塞；當腎臟的血管硬化就會導致需要洗腎。

降血脂首重飲控、運動 最忌菸酒

陳榮堅表示，想要提高好的膽固醇，降低壞的膽固醇，最主要的方法是源自於飲食，減少攝取高碳水化合物、高油脂的食物。再來就是運動，有研究顯示，運動可以增加高密度膽固醇（好的膽固醇）的濃度。此外，運動也可以讓低密度膽固醇（壞的膽固醇），及三酸甘油酯得到一定程度的降低。因此，運動與飲食對於控制膽固醇非常重要。

他總奉勸大家盡量不要去碰菸、酒，因為它們除了是一級致癌物以外，對於低密度膽固醇跟三酸甘油酯都有非常強的促進作用。即使每天只碰一點點，日積月累也會讓血脂容易失控。而且有菸酒習慣的人，容易反覆發生胰臟炎，甚至是急性胰臟炎。

講到血脂異常，陳榮堅表示，抽血檢查無論血脂過高或過低，都可能對身體造成危害。而現代人越來越容易血脂過高，透過減重、飲食、運動、戒菸、戒酒可以得到很好的改善。如果出現血脂過低的情況，則需要適度補充營養素和熱量，使血脂回到正常值範圍。

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