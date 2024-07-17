健康網》中4跡象當心足底筋膜炎 物治師教小腿拉伸幫復健

吳哲維說明，治療足底筋膜炎可以找面牆，從事「小腿後側拉伸」運動，1次30秒，要做3到5次；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早上起床第一步腳痛，是足底筋膜炎的典型症狀。物理治療師吳哲維指出，有期刊發現，足底筋膜炎好發久站職業及跑者、疼痛點在內側跟骨結節、通常在尋求治療前已經疼痛超過一年、常出現在長時間不動後的第一步（睡覺或久坐）。除了可以做絞盤測試、站立足背屈測試進一步自我檢視外，也可以找面牆，做小腿後側拉伸來復健。

吳哲維在臉書專頁「Kapo Physiotherapist ｜吳哲維 X 物理治療」發文指出，截至2023的統計發現，足底筋膜炎佔了足部問題的15%，且最常發生在40至60歲族群。

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他表示，針對足底筋膜炎，有期刊推薦可以做2種測試。

●絞盤測試：先將測試腳踩在小椅子上，將大拇趾垂出邊緣，然後將重量轉移到測試腳，再將個案的大拇趾往上翹，足底筋膜出現疼痛即測試陽性。

●站立足背屈測試：先找一面牆，測試腳距離牆面8公分，固定住腳跟，將膝蓋往前推。膝蓋碰不到牆面即測試陽性（測試非在誘發疼痛而是關節角度）。

吳哲維科普足底筋膜炎簡單測試法。（圖擷取自吳哲維臉書「Kapo Physiotherapist ｜吳哲維 X 物理治療」）

治療有方針 不宜以超音波增拉伸效果

吳哲維提到，根據2023年，骨科與運動物理治療雜誌（JOSPT）的臨床指引，整理出有效足底筋膜炎治療方式，包含：乾拔罐、肌筋膜激痛點、關節鬆動、軟組織鬆動、腓腸肌與比目魚肌拉伸、貼紮（萊可貼、動態貼、肌貼）、不應使用超音波來增強拉伸的效果。

另，他也說明物理治療「小腿後側拉伸」正確做法，提供民眾參考：先找一面牆面，讓非拉伸腳（前腳）距離牆面約10公分，拉伸腳（後腳）要距離前腳3個步長，如果覺得太困難可以縮成2個步長。接著將後腳內側緣朝前方垂直牆面（腳不要向外轉出去），將身體重心往前移動，後腳腳跟確保踩在地上，1次30秒，做3到5次。

吳哲維講解小腿後側拉伸正確做法。（圖擷取自吳哲維臉書「Kapo Physiotherapist ｜吳哲維 X 物理治療」）

吳哲維提醒，如果有疼痛問題與功能障礙，仍需尋求專業醫療人員協助處理。

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