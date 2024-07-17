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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》中4跡象當心足底筋膜炎 物治師教小腿拉伸幫復健

2024/07/17 13:51

吳哲維說明，治療足底筋膜炎可以找面牆，從事「小腿後側拉伸」運動，1次30秒，要做3到5次；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早上起床第一步腳痛，是足底筋膜炎的典型症狀。物理治療師吳哲維指出，有期刊發現，足底筋膜炎好發久站職業及跑者疼痛點在內側跟骨結節通常在尋求治療前已經疼痛超過一年、常出現在長時間不動後的第一步（睡覺或久坐）。除了可以做絞盤測試、站立足背屈測試進一步自我檢視外，也可以找面牆，做小腿後側拉伸來復健。

吳哲維在臉書專頁「Kapo Physiotherapist ｜吳哲維 X 物理治療」發文指出，截至2023的統計發現，足底筋膜炎佔了足部問題的15%，且最常發生在40至60歲族群。

他表示，針對足底筋膜炎，有期刊推薦可以做2種測試。

●絞盤測試：先將測試腳踩在小椅子上，將大拇趾垂出邊緣，然後將重量轉移到測試腳，再將個案的大拇趾往上翹，足底筋膜出現疼痛即測試陽性。

●站立足背屈測試：先找一面牆，測試腳距離牆面8公分，固定住腳跟，將膝蓋往前推。膝蓋碰不到牆面即測試陽性（測試非在誘發疼痛而是關節角度）。

吳哲維科普足底筋膜炎簡單測試法。（圖擷取自吳哲維臉書「Kapo Physiotherapist ｜吳哲維 X 物理治療」）

治療有方針 不宜以超音波增拉伸效果

吳哲維提到，根據2023年，骨科與運動物理治療雜誌（JOSPT）的臨床指引，整理出有效足底筋膜炎治療方式，包含：乾拔罐、肌筋膜激痛點、關節鬆動、軟組織鬆動、腓腸肌與比目魚肌拉伸、貼紮（萊可貼、動態貼、肌貼）、不應使用超音波來增強拉伸的效果。

另，他也說明物理治療「小腿後側拉伸」正確做法，提供民眾參考：先找一面牆面，讓非拉伸腳（前腳）距離牆面約10公分，拉伸腳（後腳）要距離前腳3個步長，如果覺得太困難可以縮成2個步長。接著將後腳內側緣朝前方垂直牆面（腳不要向外轉出去），將身體重心往前移動，後腳腳跟確保踩在地上，1次30秒，做3到5次。

吳哲維講解小腿後側拉伸正確做法。（圖擷取自吳哲維臉書「Kapo Physiotherapist ｜吳哲維 X 物理治療」）

吳哲維提醒，如果有疼痛問題與功能障礙，仍需尋求專業醫療人員協助處理。

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