健康網》Kobe父親中風過世 中風危險因子有這些

中風帶走不少年長者生命。（圖取自shuttestock）

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Kobe父親驚傳中風過世 享壽69歲

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕於2020年意外過世的已故籃NBA球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）父親喬˙布萊恩（Joe Bryant）驚傳因中風過世，享壽69歲。據報導，喬˙布萊恩過去也是知名球員，生前曾在NBA闖蕩8個球季。

衛福部國健署表示，腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因，終身的發生率是六分之一；失能後遺症也是我國成人殘障的主因之一，不僅造成病患與照顧者沈重的負擔，也嚴重影響生活品質。依據衛生福利部105年國人十大死因統計顯示，腦血管疾病為國人10大死因的第4位，共奪走11,846條寶貴的性命，平均每44分鐘就有1人死於腦中風，統計結果顯示腦中風好發於60歲以上之民眾，且男性多於女性。

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國健署表示，世界中風組織（World Stroke Organization）今年活動的重點強調提高風險意識及加強預防。國人對於腦中風的恐懼不下於癌症，除了致死率之外，最令人擔心的是中風引起的失能。台北醫學大學邱弘毅教授表示，台灣中風登錄資料庫顯示，初發中風病人在中風一個月後的失能比例是61.2%、三個月是55.58%、半年是51.72%。

國健署說明中風的危險因子：

●高血壓：幾乎一半的中風與高血壓有關；養成天天量血壓的習慣。

●高血脂：超過4分之一的腦中風患者有壞膽固醇（LDL）過高的問題；飲食應減少動物脂肪、拒反式脂肪食物。

●糖尿病：糖尿病會增加中風風險，遵從醫囑規律檢查與用藥。

●心律不整：9%的腦中風與心律不整（如心房纖維顫動）或其它心臟疾病有關，應尋求醫療專業建議或治療。

●肥胖：約5分之一的中風患者有肥胖的問題，建議BMI維持在18 ~ 24之間，腰圍男性小於90公分，女性小於80公分。

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