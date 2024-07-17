獨家》有如連續劇！車禍昏迷1個月甦醒 頑劣童變乖巧可愛

車禍昏迷一個月甦醒，頑劣孩子竟變乖巧可愛，車禍時傷者在副駕駛座。（警方提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島緊急醫療資源不如都會區，近年「醫中計畫」及旅遊醫院新建挹注當地不少資源，支援的神經外科醫師近期更搶救回一個18歲年輕生命。上月初，台二十六線一起嚴重車禍，造成一名乘客頭部重創、昏迷插管，經神經外科緊急手術，半個月後終於甦醒，特別的是，個性也從頑劣變得溫順可愛，讓家屬相當感激醫院。

這起車禍意外，傷者是搭乘朋友的車，事發時頭部直接衝擊前擋風玻璃，本支援結束要返回高雄的恆春旅遊醫院神經外科醫師辛岳翰，檢視後，出血的量沒有到非開刀不可，但因為隨時有可能惡化，加上當時患者的昏迷指數只有5-6分，屬於嚴重程度。認為開刀去確認出血點並止血是最確實做法。就安排緊急手術。

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辛岳翰說，開刀過程中，血塊不多，腦部腫脹不明顯，當下認為術後清醒可能性很高，但沒想到術後卻昏迷了兩個禮拜，最後或許冥冥之中有助力，兩個多禮拜後清醒轉普通病房，在病房復健兩週後出院，行走還沒有完全恢復，但個性似乎出現極大轉變。

患者親友表示，孩子本來交友複雜、有點頑劣，整個人生似乎有點「走鐘」，但車禍醒來後像變了一個人，還會跟爸爸說愛你，個性變比較可愛，雖然不知道是什麼原因，仍感謝醫院救回孩子寶貴生命；尤其孩子的姐姐四年前也因車禍搶救不及過世，更彰顯在地緊急醫療的重要性。

近年「醫中計畫」及旅遊醫院新建挹注當地不少資源。（記者蔡宗憲攝）

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