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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》痔瘡出現年輕化趨勢 醫：機不離手要注意

2024/07/17 20:46

醫師表示，暑假前間出現很多10-20歲的學生族群，因同一坐姿維持太久，機不離手，導致出現痔瘡；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕痔瘡患者普遍為40-50歲的中年人，但禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智觀察發現，近年來痔瘡患者有年輕化的趨勢，尤其在暑假7-8月間，診間出現許多10-20歲的患者，細問得知多是同一坐姿維持太久，機不離手，最終生成痔瘡。

陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文分享，學生在暑假期間作息大亂，熬夜、打遊戲、滑手機都沒節制，坐姿沒換，導致血液循環不良、靜脈曲張，引發肛門出血疼痛，年紀輕輕就出現痔瘡困擾。

陳威智說，暑假想放縱一下很正常，若生活糜爛到影響健康，可就得不償失，家長們不妨幫孩子安排一些戶外活動，像是全家一起出遊，不僅能增進親子關係，也能幫助孩子養成健康的生活習慣。

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