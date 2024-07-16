憂健保點值0.95元僅保障雇主 醫改會呼籲落實3面向

立法院院會16日進行議案表決。（記者塗建榮攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕立法院院會今（16日）決議保障健保點值不入法，改以主決議方式處理，要求衛福部應進行健保改革具體措施，在明年6月底前達到平均點值1點0.95元。對此，醫改會憂心，根本的核心問題未改善，恐保障雇主未保障醫事人員，且醫療院所服務衝量的狀況恐更惡化，呼籲要做到避免衝量、檢討支付、整合政策等3個面向。

醫改會執行長林雅惠表示，目前健保制度造成醫療院所服務衝量疑慮，主決議內容目標明（2025）年6月底前健保平均點值達0.95元，這種「保底」作法恐使衝量現象更惡化，在明年安全準備金只剩1個月下，未有效控管收支，健保會面臨更嚴竣處境，採取挹注更多公務預算或調漲保費，都會增加民眾負擔。

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林雅惠認為，不反對健保給醫界合理待遇，但仍要務實討論，保障點值就是把複雜問題簡單化，並未改善根本的核心問題，若未搭有配套措施，只是保障雇主而已，未必保障醫事人員的合理待遇。

林雅惠也提到，目前健保存在許多結構性、系統性問題，許多政策也有矛盾之處，像是開放擴建病床但有床卻因人力不足開不了，她指出，近年醫院擴建床數已達1萬2576床，但各縣市占床率僅50%至65%，代表半數病床閒置，必須解決人力問題，就要從優化勞動待遇與環境做起。

林雅惠也提到，目前醫療政策分散在衛福部各單位，必須盡快整合進行，且要檢討健保支付制度、避免不必要的衝量。

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