健康網》擔心孩子照骨齡輻射超標？ 醫：一張X光約10根香蕉

醫師指出，以1張0.001毫西弗的骨齡來算，差不多等於10根香蕉的放射劑量。（資料照，健康網合成）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕正值暑假，定期在追蹤身高的孩子也陸續到診間報到，除了量身高體重外，「照骨齡」也是評估成長的一大重點，有些家長會擔心會不會因此「輻射超標」，小森林兒科診所醫師許鈺敏說明，放射學中有個劑量單位是香蕉，以1張0.001毫西弗的骨齡來算，差不多等於10根香蕉的放射劑量，因此半年追蹤照1張骨齡，平均1天不到1根香蕉，家長們可以安心。

許鈺敏在臉書專頁「Dr.180 小兒遺傳內分泌 許鈺敏醫師」發文表示，在孩子成長的過程中，如果有需要追蹤發育的步調，家長們也無須過於擔心照骨齡的輻射劑量，從文獻上看來，大多認定一張骨齡在0.01-0.0025毫西弗。考慮到寧可多算，保守一點，舉例會分別用0.01毫西弗和0.001毫西弗。

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身體1年幫自己照至少15張骨齡

許鈺敏說，她常用這個概念來向家長證明，骨齡的輻射劑量微小。70公斤成人身上大概會有140克的鉀元素，這當中有16毫克是鉀40（K-40），根據放射劑量統計結果，體內的鉀40在身上1年造成的天然輻射量約是0.155毫西弗。除了鉀，身體內與其他周圍的元素也都有輻射，身在台灣地區的人，每年的天然輻射接收量大約是1.6-2毫西弗，也就是說，光你是「站在台灣」，每年就是200張起跳的骨齡的放射量。

許鈺敏說明，一般認為吃一根香蕉，從鉀元素中接受到的放射量為10的-7次方西弗，即為0.0001毫西弗，如果以一張骨齡0.001毫西弗去算，差不多10根香蕉就是一張骨齡的等效輻射劑量，就算以最高參考劑量0.01毫西弗去運算，也差不多就是100根香蕉。

青春期3-4個月照1次骨齡

許鈺敏表示，多久照1次骨齡取決於成長的速率，假設今天是骨齡快速進展，或青春期顯著成長，可能3-4個月就會追蹤1次，而一般狀況下，則可能1年1次就足夠。通常在專業醫師評估後，都會給予適合孩子的相應建議，因此建議最好由專科醫師評估照骨齡的頻率。

許鈺敏指出，骨齡的意義在於確認孩子目前成長發育的狀態，及預測後續成長的空間，也因此，一般來說到學齡後，就可以找專科醫師照骨齡。由於追蹤骨齡並不是以疾病治療為目的，因此並不符合健保針對疾病的給付。

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