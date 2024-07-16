7旬婦腸癌接受手術「怡樂適」療程 出院從15天縮到5天

奇美醫院大腸直腸外科主任周家麟指怡樂適（ERAS）療程，能加快病患手術後恢復時間。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕7旬林姓婦人到衛生所做癌症篩檢，顯示糞便有潛血反應，轉介到奇美醫院接受大腸鏡檢查，發現大腸有1顆4公分大的腫瘤，醫師評估建議切除。林婦原本擔憂手術後會像鄰居一樣住院15天、術後疼痛和進食困擾會讓她痛苦不堪。但醫師為她安排怡樂適（ERAS）療程，林婦術後康復速度變快。

醫院表示，林婦手術後隔天即可下床活動與進食、疼痛也不明顯；術後第2天移除尿管、第3天開始可以低渣軟質飲食，第5天成功移除引流管並出院，目前門診持續追蹤。

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奇美醫院大腸直腸外科主任周家麟醫師說明，病人面對重大手術，不僅有心理壓力，更害怕術後產生併發症，也擔心身體功能因手術而下降，尤其是高齡或多重共病的病人更為顯著。為此，奇美醫院從今（2024）年開始推行「怡樂適療程」（ERAS，Enhanced Recovery After Surgery，術後加速康復療程），它是1種手術週期照護模式，旨在減少手術對病人的影響，促進術後快速康復；在部分營養補充品須自費。

周家麟表示，以往手術前需禁食8小時以上，手術後需等排氣才能喝水，鼻胃管和尿管需留置5至7天，術後疼痛和噁心感影響進食及活動，住院時間往往超過2週，漫長管路留置與術後長時間空腹禁食，總是讓人身心俱疲。透過怡樂適（ERAS）療程醫學實證，逐漸改變以往術前及術後臨床照護方式，與傳統手術治療療程相比，ERAS療程具有多項優勢：

1、術前提供營養支持和教育，縮短禁食時間，術中採用精準麻醉技術；

2、減少輸液，保持體溫穩定；

3、採用微創手術，減少引流管留置；

4、手術後鼓勵早期進食和活動，有效管理疼痛，促進快速康復。

奇美醫院大腸直腸外科在今年統計顯示，導入ERAS療程後，病人康復速度明顯提升、術後併發症顯著下降。術前禁食時間從8小時縮短到2小時，病人手術當天早上仍可進食流質飲食；術中執行微創手術，縮小手術傷口，降低術後疼痛。

術後24小時內移除鼻胃管，禁食時間從術後3天減少到隔天經口飲用流質液體，術後尿管及引流管可儘早移除，平均住院時間從10至14天縮短至5至7天；術後併發腸阻塞率也從10.3%降至4.3%，反映出ERAS療程在縮短住院時間、提高病人生活品質及降低併發症發生率都具有顯著優勢。

怡樂適（ERAS）療程與一般手術療程的差異比較。（圖：奇美醫院提供）

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