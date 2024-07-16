健康網》夏天猛吃冰小心心律不整！ 醫提「2情況」尤避免

夏季吃冰要小心！醫師提醒，太強烈的溫度下降，可能會引發交感神經不穩定，造成心跳異常加速或減速，出現心律不整；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季天氣熱，許多人喜歡來根冰棒、冷飲消暑；宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，越來越多研究顯示，吃冰讓身體溫度快速下降，可能會引發交感神經不穩定，造成心跳異常加速或減速，出現心律不整問題，建議特殊敏感患者，需特別注意冰的食物或飲料，尤其不要在剛運動完或很熱天氣下，立刻喝下大量的冰水，不然心房顫動反覆發作，也會危害身體。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文提醒，熱歸熱，吃冰時要小心，最近不少國外研究顯示，吃冰太多，可能會引發心律不整，臨床上也發現今年夏天心律不整患者有增加的情況。

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劉中平進一步提及，最近有越來越多報導顯示，吃冰可能會引發心房顫動，心律不整症狀，且還有患者是每次吃冰就會反覆發作！原來是因為太強烈的溫度下降，可能會引發交感神經不穩定，造成心跳異常加速或減速，出現心律不整。因此，許多美國醫師都在檢討，某些特殊敏感患者，需特別注意冰的食物或飲料，尤其不要在剛運動完或很熱天氣下，立刻喝大量的冰水，不然心房顫動反覆發作，也會危害身體。

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