健康網》內臟脂肪過高小心「肝」數值破15要馬上減重

營養師表示，控制飲食、多運動都很重要，是遠離體脂肪和內臟脂肪過高的好方法；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代越來越多外食族，餐點油脂、澱粉量沒掌控，加上愛喝含糖飲料，容易讓體脂肪和內臟脂肪都破表。營養師夏子雯指出，男性正常內臟脂肪數值為4到6、女性2到4，數值落在10到14可能有脂肪肝，若超過15以上則為危險，需趕快減重，否則超標的內臟脂肪，會分泌許多發炎細胞，增加代謝症候群風險，影響健康。

夏子雯於臉書粉專「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文指出，正常的人體中約有1/4是由皮下及內臟脂肪組成，負責維持器官穩定及保護內臟。

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●體脂肪率：成年男性體脂肪率超過25%，成年女性超過30%就是肥胖，太多真的會影響到體態。

●內臟脂肪：環繞在腹腔及腸胃周圍的脂肪，負責保護、支撐和固定內臟。

夏子雯說明，想剷除擾人的皮下脂肪，最重要的是7成飲食控制，搭配3成運動，別忘了運動完半小時內要好好補充蛋白質，維持肌肉量。平時多選擇原型食物，少點加工調味、油膩的湯品，都是遠離體脂肪和內臟脂肪過高的好方法。

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