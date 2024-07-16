自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》內臟脂肪過高小心「肝」數值破15要馬上減重

2024/07/16 20:08

營養師表示，控制飲食、多運動都很重要，是遠離體脂肪和內臟脂肪過高的好方法；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代越來越多外食族，餐點油脂、澱粉量沒掌控，加上愛喝含糖飲料，容易讓體脂肪和內臟脂肪都破表。營養師夏子雯指出，男性正常內臟脂肪數值為4到6、女性2到4，數值落在10到14可能有脂肪肝，若超過15以上則為危險，需趕快減重，否則超標的內臟脂肪，會分泌許多發炎細胞，增加代謝症候群風險，影響健康。

夏子雯於臉書粉專「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文指出，正常的人體中約有1/4是由皮下及內臟脂肪組成，負責維持器官穩定及保護內臟。

●體脂肪率：成年男性體脂肪率超過25%，成年女性超過30%就是肥胖，太多真的會影響到體態。

●內臟脂肪：環繞在腹腔及腸胃周圍的脂肪，負責保護、支撐和固定內臟。

夏子雯說明，想剷除擾人的皮下脂肪，最重要的是7成飲食控制，搭配3成運動，別忘了運動完半小時內要好好補充蛋白質，維持肌肉量。平時多選擇原型食物，少點加工調味、油膩的湯品，都是遠離體脂肪和內臟脂肪過高的好方法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中