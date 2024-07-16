M痘增5例疫情升溫 羅一鈞：暑假大型活動人際接觸增加

疾管署副署長羅一鈞呼籲符合M痘疫苗接種資格者快打疫苗，並且要2劑打好打滿。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（16日）公布上週新增5例M痘本土病例，皆為居住北部的青壯年男性，今年22例本土，光7月就占9例，疾管署副署長羅一鈞表示，暑假有大型人潮聚集活動，預計人際接觸增加，M痘疫情恐升溫，呼籲符合資格者快打疫苗，並且要2劑打好打滿，以增加抵抗力。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，新增5例M痘本土個案的發病日介於6月20日至7月9日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，4例個案未曾接種過M痘疫苗。

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疾管署統計，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，至今累計確診384例病例，其中362例本土及22例境外移入，其中今年占25例，包含22例本土及3例境外移入，光是7月已新增9例本土，較6月新增6例呈上升。

M痘潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播他人，接種疫苗為目前最有效的預防方式，符合條件包括近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速完成2劑疫苗接種。

疾管署提醒，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。目前累計已有8萬0150人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為5萬2505人，仍有約2萬7645人僅接種第1劑疫苗。

疾管署強調，國際上M痘疫情持續，國際旅遊頻繁，暑假假期、七夕情人節將至，社交活動頻率大增，民眾如有前往國內外風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀。

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