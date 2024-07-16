健康網》玩水耳朵進沙怎麼辦？ 醫：別做「這動作」恐刮傷

在海灘玩很有趣，但務必小心海砂跑進耳朵內。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕若想要玩水消暑，除了要找有救生員的場域之外，在海灘玩水時，也要小心海砂跑到耳朵內。耳鼻喉科醫師陳世璽在臉書專頁「耳鼻喉科 陳世璽醫師」發文表示，海砂是耳道異物內，數一數二不好處理的，因為海水具有黏性，加上有的沙子真的很小很細，不易清理乾淨，相當棘手。耳朵真的進沙的話，不要用任何東西去挖它，很容易刮傷耳道。

預防勝於治療

陳世璽提到，在海邊玩沙，千萬不要把沙子對人潑灑；在海裡玩水，如果水裡會捲起海砂的水域，建議不要把頭潛到水下；如果是衝浪無法避免，可以考慮使用保護帽或是耳塞；另外，平常耳垢不要去清理，耳垢可以幫忙阻擋這些外來異物。

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海砂掉進耳道不要挖

陳世璽說，在內視鏡底下，可以看到沙子邊緣，像小石頭一樣稜稜角角的。直接去挖，非但挖不出來，還很容易刮傷耳道。最直接的方式還是找醫師處理，但就算找醫師處理，耳道還是很容易受傷發炎，因此還是建議：預防勝於治療。

他表示，若耳朵不會痛，可以考慮先用淡水把耳朵沖洗過。不建議直接用蓮蓬頭沖，可找滴管或是直接用杯子倒水，再側頭把水倒出，反覆做個幾次，沙子有機會流出。耳朵若是很痛，沒辦法排除耳膜破裂的可能性，建議保持乾淨乾燥，盡早就醫。

醫師表示，海砂是耳道異物內，數一數二不好處理的，因為海水具有黏性，加上有的沙子真的很小很細，不易清理乾淨，相當棘手。（圖片取自醫師陳世璽臉書專頁）

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