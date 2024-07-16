新冠、類流感疫情雙降！ 變異株LB.1竄升本土占2成

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署副署長羅一鈞今（16日）公布，新冠肺炎（COVID-19、武漢肺炎）、類流感門急診均較前一週下降10%以上，疫情已過高峰期，新冠8月中旬、類流感8月初可望脫離流行期。目前變異株LB.1本土占比已急起直追達20%，但即使後續躍升主流病毒株，開學前仍不必擔心會造成下一波疫情，要等9月開學後再看看是否止跌回升。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週本土新冠併發症新增898例，較前一週987例下降；新增104例死亡，則較前一週99例略升。

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李佳琳指出，新增死亡最年輕為中部30多歲男性，有免疫低下等潛在疾病，最後一次接種新冠疫苗是2022年，尚未打XBB疫苗，在6月底出現呼吸困難，到急診抗原快篩陽性，確診併發肺炎，病況變化快速，入院隔天就死亡。

在併發症方面，最小的是2例北部與中部11個月大女嬰，無潛在疾病，未打新冠疫苗，均是一開始出現呼吸道症狀、發燒，發病1週左右有一些食慾下降、呼吸急促與喘等情形，到醫院發現血氧偏低，X光檢查有肺炎，最後診斷感染流感病毒併發急性支氣管炎或肺炎，並有呼吸窘迫，所幸住院第5到6天改善，已康復出院。

在流感方面，李佳琳指出，上週類流感門急診就診9.6萬餘人次，較前一週約10.7萬人次下降，但仍新增61例流感重症、11例死亡。近4週社區合約實驗室監測顯示流感病毒以A型H1N1為多。

羅一鈞表示，目前看起來，新冠、類流感疫情最高峰都落在7月2日至8日，當時新冠單週門急診達到11.7萬人次，類流感則是10.7萬人次，上週數據則已降幅10%以上，研判已過高峰期，但預估不會這麼快脫離流行期，類流感可能要到8月初、新冠到8月中旬。至於流感抗病毒藥物擴大適用對象在7月底到期後，會再視疫情評估是否延長。

另外，近4週新冠變異株監測統計，本土及境外移入均以JN.1為多，占比分別為39%及36%，與前一週持平，但LB.1占比已上升為20%及9%，KP.3為17%及22%，KP.2為13%及20%，XDV.1為7%及8%。本土LB.1及KP.3占比上升，KP.2占比下降。

羅一鈞指出，目前預計新冠疫情8月中旬脫離流行期，已將LB.1上揚的變數算入，雖然LB.1傳播力上升，曾接種XBB疫苗仍會感染，無法逃離威脅，但可降低重症機會，且這波疫情感染人數多，具有交叉保護效果，即使後續LB.1超越JN.1變成主流株，在開學前仍不必擔心會造成下一波疫情，可能要等9月開學後再觀察校園疫情是否止跌回升而定。

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