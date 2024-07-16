骨質疏鬆不可輕忽 亞東醫院7/25祭免費AI篩檢服務

亞東醫院於7月25日舉辦「AI骨質疏鬆篩檢日」活動，提供免費骨質疏鬆篩檢。圖為影像醫學科主任賴彥君。（亞東醫院提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕衛生福利部國民健康署統計，50歲以上民眾有8.1％患有「骨質疏鬆」，亞東醫院影像醫學科主任賴彥君、骨科部骨鬆與骨腫瘤科主任吳凱文指出，亞東醫院於7月25日舉辦「AI骨質疏鬆篩檢日」，活動當天將展示創新醫療科技，運用AI軟體為民眾進行骨鬆風險量測；及早辨認骨密度減少的跡象，有助預防骨質疏鬆症，即時採取適當治療和管理可有效降低後續骨折的風險。

亞東醫院說，院內已建立全新骨質疏鬆智慧篩檢AI服務，邀請民眾參與7月25日在南棟一樓思源廳上午9至12點舉辦的AI骨質疏鬆智慧篩檢活動，現場超音波檢測免費，進一步的X光檢測則限額提供前100名55歲以上民眾免費篩檢；篩檢出高風險者，亞東醫院將通知個案回院說明和檢查，確保高風險個案及時獲得專業的醫療建議和治療方案。

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賴彥君指出，我國明（2025）年將進入超高齡社會，骨質疏鬆是常見、重要但卻經常被忽略的健康問題，亞東醫院引入AI輔助骨質疏鬆X光分析軟體，透過科技幫助民眾快速完成骨質疏鬆篩檢；透過新技術應用在常規醫療影像，不會增加民眾的風險或不便，且能更有效找出潛在骨質疏鬆症患者。

吳凱文表示，患者經過「雙能量骨質密度儀」確認診斷後，骨質疏鬆中心將協助進行營養、運動、藥物等治療，在骨質流失達到嚴重程度前就採取措施，將大幅減少民眾和社會的後續不良後果與醫療負擔。

亞東醫院於7月25日舉辦「AI骨質疏鬆篩檢日」活動，提供免費骨質疏鬆篩檢。圖為骨科部骨鬆與骨腫瘤科主任吳凱文。（亞東醫院提供）

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