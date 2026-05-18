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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

1個月少4公斤恐非「減重成功」 30歲壯男貧血竟已胃癌4期

2026/05/18 13:41

戴政廷醫師（右）和丁元捷醫師（左）提醒，民眾若出現持續性腸胃不適或不明原因體重下降等警訊，應及早就醫檢查釐清。（記者陳建志攝）

戴政廷醫師（右）和丁元捷醫師（左）提醒，民眾若出現持續性腸胃不適或不明原因體重下降等警訊，應及早就醫檢查釐清。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名30歲吳姓男子，近來常覺得腹部脹氣，食慾也下降，體重在短短1個月就少了4公斤，接受健檢後發現血紅素數值偏低，醫師立刻請他到急診輸血並安排進一步檢查，結果糞便潛血檢查是陽性，經收治住院接受胃鏡檢查，發現胃部有不規則表面潰瘍，經切片檢查赫然已是胃癌第4期，目前持續接受化療治療中。

仁愛長庚合作聯盟醫院家庭醫學科醫師戴政廷指出，根據衛生福利部2024年統計顯示，胃癌在國人十大癌症死因中位居第八位，平均年齡在60至65歲。早期病人往往沒有明顯的症狀。最常見的症狀包括消化不良、上腹痛、噁心想吐、胃灼熱感、腹脹、打嗝、胃口不好或是全身倦怠，若上述症狀持續超過兩週就建議就醫。

胃腸肝膽科醫師丁元捷表示，幽門螺旋桿菌感染是胃癌最重要的危險因子，長期感染可能發展為癌前病變，例如萎縮性胃炎、腸化生等胃黏膜病變，造成胃癌的風險上升，若能在發展為癌前病變之前接受幽門螺旋桿菌根除治療，能顯著降低胃癌對健康的威脅。

丁元捷提醒，幽門螺旋桿菌容易出現家庭內傳播的情形，特別是在共同生活或共食習慣的家庭中較為常見，因此若家中有人確診幽門螺旋桿菌感染，建議家人也可考慮接受檢測與評估，若檢查結果為陽性，應依醫師建議接受根除治療。

此外，胃癌的發生也與飲食習慣、家族遺傳、免疫因素及其他環境因素有關。預防胃癌應把握4大原則：第一、養成健康飲食習慣，減少高鹽、醃漬及加工食物攝取，多吃新鮮蔬果；第二、及早檢測並治療幽門螺旋桿菌感染；第三、戒菸並限制酒精攝取，降低胃黏膜長期受損；第四、若有胃癌家族史，或曾檢查出癌前病變，更應定期接受胃鏡追蹤檢查。

丁元捷指出，胃癌若能在早期階段發現，治療效果較佳，部分病灶甚至可透過內視鏡微創治療。民眾若出現持續性腸胃不適或不明原因體重下降等警訊症狀，應及早就醫檢查。

台中吳姓男子食慾不振、體重下降，檢查發現胃部出現不規則表面潰瘍（左圖箭頭處），確診惡性腫瘤，電腦斷層也確認腫瘤侵犯程度（右圖箭頭處）。（記者陳建志翻攝）

台中吳姓男子食慾不振、體重下降，檢查發現胃部出現不規則表面潰瘍（左圖箭頭處），確診惡性腫瘤，電腦斷層也確認腫瘤侵犯程度（右圖箭頭處）。（記者陳建志翻攝）

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