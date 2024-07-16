AI科技監測搭配數位生物指標 及早發現失智症

雙和醫院失智症中心主任黃立楷利用科技監測數位生物指標，在失智症狀出現前就及早介入，超前部屬治療失智症。（雙和醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕台灣65歲以上年長者失智症盛行率達7.99％，推估目前失智症總人口數超過35萬人，失智症出現明顯症狀時，往往已進入不可逆的階段。雙和醫院失智症中心主任黃立楷表示，透過在AI技術、大數據應用與台灣ICT產業的協助，透過數位科技或穿戴裝置可讓失智症更早發現、及早治療。

黃立楷表示，失智症總是來的悄無聲息，發病後對照顧者更是無形的壓力。台北醫學大學研究發現，可藉由每人生活行為提供的指標，如步態速度、步幅長度、語調、眼動的不穩定注視次數或注視特定區域的次數等細小行為與指標的改變，搭配頸動脈超音波與腦部造影AI分析，判斷民眾否已進入極早期失智症，進而讓治療處置及及早介入，達到預防或逆轉失智症可能性，。

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他指出，透過AI技術、大數據應用，以及台灣ICT產業的協助下，數位科技或穿戴裝置可密集監測數位生物指標，讓失智症也能更早發現、及早治療。

雙和醫院失智症中心為神經科與精神科共同合作，設有「失智症專責病房」和老年與失智整合門診，也在進行預防極早期失智症等相關研究，不僅提供藥物治療，也著重於非藥物介入，如：職能復健、懷舊治療、音樂及運動治療、家屬照護技巧訓練等服務。希望有效維持病患功能、延緩病程進展、改善其精神行為症狀，同時提升病患日常生活的獨立性，進而改善生活品質。

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