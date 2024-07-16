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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》每月「食物日」清冰箱就對了！珍惜食材「這樣」做

2024/07/16 20:41

營養師表示，做到不浪費食材不難，先從「管理冰箱」開始；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家平常有「清冰箱」，整理冰箱內食材的習慣嗎？營養師李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」發文表示，做到不浪費食材不難，先從管理冰箱開始：先買先用，盡量不過期；後買的不要堆疊，舊的被蓋住容易忘記；訂一個固定盤點冰箱的時間。她說，希望全民一起珍惜食物不浪費，共享在地當季食材。

食物日「三要一不」口訣

●第一「要」在地食材當季吃

●第二「要」揪人共食快樂吃

●第三「要」原型食物真好吃

●第四「不」浪費食物適量吃

李婉萍提到，台灣是農產品種類豐富、品質優良的寶島。不論是在家或在外，盡量選在地原型食材，不浪費是對地球環境友善，不過量，是為身體健康著想。農業部「每月15食物日」運動，讓全民健康不是夢。享用著國產農產品，走在實踐個人健康生活的路上，一起吃在地、吃當季、吃原型、共享食物、不浪費。

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