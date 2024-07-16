最年輕男性癌症「口腔癌」！醫師3招教你保命

台灣人愛吃檳榔不在少數，1包10顆50元，對吃上癮的人來說，一天就嚼光光。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕根據衛生福利部國民健康署癌症登記報告，口腔癌患者中有九成是男性，平均死亡年齡僅60歲，比其他癌症早10年以上，是男性最年輕的癌症。醫師呼籲民眾定期進行口腔黏膜篩檢，癌前病變即使在最早期、沒有任何症狀，專業醫師也能肉眼辨識，同時建議戒除香菸與檳榔，遠離致癌物。

數據顯示，彰化縣的口腔癌發生率全國最高，死亡率排名第三，僅次於台東縣與雲林縣。衛福部分析指出，口腔癌高發的縣市，嚼檳榔的比例也較高，這些縣市包括彰化縣、花蓮縣、雲林縣、高雄縣、南投縣、台東縣和嘉義市。因此，嚼檳榔是造成國人口腔癌的主要高風險因素之一。

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彰化基督教醫院總院長陳穆寬表示，口腔癌是一種可以預防的疾病，因為它與檳榔和抽菸密切相關，所以必須戒菸和戒檳榔，特別是有家族史的人更應該注意。另外，口腔癌存在癌前病變，因此建議民眾接受口腔癌黏膜篩檢，及早發現並處理癌前病變。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙和中興大學副校長陳穆寬等人的研究，發表於國際著名醫學期刊，顯示台灣推動的口腔黏膜篩檢可以降低26%的口腔癌死亡風險。早期發現口腔癌，相較於晚期，治癒率與生活品質都有顯著改善，突顯定期篩檢的重要性。

彰基醫學中心的口腔癌新診斷末期（第4期）三年存活率為58.8%，優於全國醫學中心的平均53.2%，非醫學中心醫院的平均僅有46.9%。彰基因此獲得「醫學中心典範獎」，並連續三年榮獲國民健康署癌症防治績優醫院醫學中心口腔癌生命搶救王及切片達陣王第一名。

陳穆寬強調，高風險族群應更有警覺性，定期篩檢只需花費少許時間，讓醫生檢查即可完成。如果發現癌前病變，可迅速剷除病灶，恢復健康。即使不幸罹患口腔癌末期，只要勇敢面對並接受有經驗的醫學中心團隊治療，仍然可以獲得良好效果。

對愛吃檳榔的人來說，自我感覺提神和心情愉快，也有一說，冬天吃可以禦寒，往往會讓人吃上癮。不過，醫師提醒民眾，檳榔是口腔癌高風險因子，有致癌風險，能戒則戒，確保健康。（記者張聰秋攝）

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